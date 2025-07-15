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فنون ومشاهير
ممثلة لبنانية شهيرة تعرّضت لوعكة صحية مُفاجئة.. أصيبت بتسمم غذائي! (صور)
Lebanon 24
15-07-2025
|
15:50
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أصيبت الممثلة
سينتيا خليفة
بوعكة صحية مفاجئة دخلت على إثرها لإحدى المستشفيات خلال تواجدها حاليا في
لبنان
.
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وأثارت سينتيا قلق محبيها بنشرها صورة من داخل المستشفى على صفحتها على
انستغرام
وظهرت خلالها وهي في يديها المحاليل الطبية، لتترك جمهورها في حالة ارتياب وقلق على صحتها.
ونشرت من بعدها صورة أخرى تظهر عليها ملامح التعب والإرهاق وكانت تحمل باقة من الورود الملونة.
وقررت سينتيا طمأنة محبيها عبر بيان صحفي من مكتبها الإعلامي تكشف خلاله تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمت بها على مدار يومين متتاليين، منذ وصولها إلى لبنان في إجازة قصيرة مع أهلها بعد تعرضها لنزلة معوية حادة بعد حالة تسمم غذائي، لتدخل على إثرها المستشفى، وحاليا حالتها مستقرة وتتعافى تدريجيا.
وانشغلت سينتيا خلال الفترة الماضية في تصوير مشاهدها في مسلسل "ابن النادي" مع النجم
أحمد فهمي
، والمقرر أن تعود لمصر خلال الأسبوع المقبل لاستكمال باقي مشاهدها.(لها)
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