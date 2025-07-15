أنباء عن تقديم مسلسل عن أحمد الشرع.. ما صحتها؟

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وقالت شربتجي في بيانها: "انتشرت في الآونة الأخيرة على بعض منصات التواصل الاجتماعي تفيد بأني أعمل على تحضير مسلسلًا دراميًا يتناول قصة حياة ، وأود أن أوضح أن هذا الخبر غير صحيح".



وأشارت المخرجة السورية إلى أنه "لم يتم البدء في أي مشروع من هذا النوع في الوقت الحالي، لكن هذا لا يعني استبعاد إمكانية تناول موضوعات مُشابهة مستقبلًا". نفت المخرجة في بيان نشرته على خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، الأنباء التي جرى تداولها مؤخرا على نطاق واسع عبر في بشأن استعدادها لتقديم مسلسل درامي يروي قصة حياة الرئيس السوري .وقالت شربتجي في بيانها: "انتشرت في الآونة الأخيرة على بعض منصات التواصل الاجتماعي تفيد بأني أعمل على تحضير مسلسلًا دراميًا يتناول قصة حياة ، وأود أن أوضح أن هذا الخبر غير صحيح".وأشارت المخرجة السورية إلى أنه "لم يتم البدء في أي مشروع من هذا النوع في الوقت الحالي، لكن هذا لا يعني استبعاد إمكانية تناول موضوعات مُشابهة مستقبلًا".

وكشفت شربتجي أنها تعمل حاليًا على تحضيرات المسلسل الدرامي "مطبخ المدينة" المؤجل من العام الماضي، مؤكدة أنه سيكون جاهزًا للعرض في موسم 2026 المقبل.



وواجه مسلسل "مطبخ المدينة" تخبطات رافقت تحضيراتها، للعام الثاني على التوالي، بعد اعتذار ، وكندة ، وغموض موقف مشاركة الفنان عباس النوري حتى الآن.



ومر العمل الفني بسلسلة من التأجيلات خلال الشهور الماضية، أدت إلى تعثر انطلاق عمليات تصويره، دون أي توضيح رسمي من صناع العمل بشأن اختيار بدائل للكوادر الفنية المعتذرة عن العمل، وتحديد موعد نهائي لبدء عمليات التصوير.(لها)



