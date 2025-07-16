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فنون ومشاهير
حادثة مروعة: مقتل فنانة شهيرة وزوجها بالرصاص.. وهكذا تم العثور على جثتيهما (صور)
Lebanon 24
16-07-2025
|
01:29
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في حادثة مروعة، عُثر على روبن كاي، الموسيقية الحائزة جوائز في برنامج "أميركان آيدول"، ميتةً داخل منزلها في
لوس أنجلوس
الأميركية، وعلم موقع TMZ أنها وزوجها، توماس ديلوكا، كانا ضحيتين لجريمة قتل مزدوجة بشعة.
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وأفادت مصادر أمنية بأنه عُثر على جثّتي الزوجين يوم الاثنين الماضي داخل منزلهما في إنسينو بعدما حضر ضبّاط شرطة لوس أنجلوس لإجراء فحص للرعاية الاجتماعية.
وجاء في التحقيقات أن عناصر الشرطة رأوا دماءً عند المدخل الأمامي، فحطّموا نافذةً للدخول الى المنزل، حيث وجدوا روبن وتوماس مصابَين بجروح يُحتمل أنها ناجمة عن طلقات نارية. وأُعلن عن وفاتهما في مكان الحادث.
ومن المثير للاهتمام، أنه تم استدعاء الشرطة سابقاً إلى المنزل يوم الخميس الماضي، حيث شوهد مشتبه به مجهول الهوية يحاول الدخول، وربما كان يحمل سلاحاً نارياً. وقال الجيران إن أحدهم رصد شخصاً يقفز فوق سياج، فاتصل بالشرطة، واستجاب الضبّاط، لكنهم لم يعثروا على أي علامات للدخول عنوةً، وفتّشوا المنزل قبل المغادرة. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الحادثة مرتبطة بجرائم القتل.
وخلال فحص للرعاية الاجتماعية أُجري يوم الاثنين الماضي، أبلغت الشرطة الجيران أن أفراد الأسرة لم يتلقّوا أي
أخبار
عن الزوجين منذ 4 أيام. ومن غير الواضح مَن الذي طلب فحص الرعاية الاجتماعية.
يُذكر أن روبن هي مشرفة موسيقية في برنامج "آيدول" لمدة 15 موسماً على الأقل، وفقاً لصفحتها على موقع
imdb
، وفازت بجوائز عدة من نقابة مشرفي الموسيقى عن عملها فيه. كما عملت مشرفةً موسيقيةً في برنامج "ليب سينك
باتل
" وفي برامج أخرى.
ويتمتع المنزل الذي سكنته روبن وتوماس بتاريخٍ حافلٍ مع المشاهير، إذ كان في السابق ملكاً لمغنّي الراب الراحل جوس ورلد.(لها)
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