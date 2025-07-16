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فنون ومشاهير

بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)

Lebanon 24
16-07-2025 | 02:20
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بعد غياب طويل، أطلق الفنان الإماراتي سعود أبو سلطان أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل عنوان "قليل الشوق".
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يُشار إلى أن أبو سلطان تعرّض قبل سنوات لأزمة صحية خضع على أثرها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم حميد في منطقة الصدر عام 2020.

وواجه قبل ذلك تهمة الاعتداء على فتاة فرنسية. وهو ما تحدث عنه في أحد اللقاءات مع برنامج MBC Trending حيث قال إنه لم يعُد يثق بنفسه وفقد مشاعره. وأضاف أنه لم يتمكن من الغناء ولم يحمل العود لمدة 3 سنوات. كما أنه سُجن لمدة 3 سنوات بسبب هذه القضية، وهو نادراً ما يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام.

شارك أبو سلطان عام 2003 في برنامج "سوبر ستار" على شاشة تلفزيون المستقبل وفاز بالمركز الرابع.
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