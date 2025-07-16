بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)

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بعد غياب طويل، أطلق الفنان أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل عنوان "قليل الشوق".يُشار إلى أن تعرّض قبل سنوات لأزمة صحية خضع على أثرها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم حميد في منطقة عام 2020.وواجه قبل ذلك تهمة الاعتداء على فتاة فرنسية. وهو ما تحدث عنه في أحد اللقاءات مع برنامج MBC Trending حيث قال إنه لم يعُد يثق بنفسه وفقد مشاعره. وأضاف أنه لم يتمكن من الغناء ولم يحمل العود لمدة 3 سنوات. كما أنه سُجن لمدة 3 سنوات بسبب هذه القضية، وهو نادراً ما يظهر على أو عبر .شارك أبو سلطان عام 2003 في برنامج " " على شاشة وفاز بالمركز الرابع.