Advertisement

فنون ومشاهير

قميص عمرو دياب يُثير الجدل.. هذا سعره!

Lebanon 24
16-07-2025 | 03:13
A-
A+
Doc-P-1392209-638882576825615116.jpg
Doc-P-1392209-638882576825615116.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بالتعاون مع النجم المصري عمرو دياب طرحت شركة "بيبسي" أحدث حملاتها الإعلانية ، مصحوبة بأغنية "يلا" من ألبومه الجديد "ابتدينا". 
Advertisement

وظهر دياب في الإعلان مرتديًا قميصًا أبيض اللون يحمل طبعة سيارة على الجهة اليسرى العليا، من توقيع علامة Off-White العالمية، ويبلغ سعره نحو 750 دولارًا، أي ما يعادل حوالي 37 ألف جنيه مصري، وفقًا للموقع الرسمي للعلامة التجارية.
 
مواضيع ذات صلة
استغل الشبه بينهما وقام بالحركات نفسها.. شبيه عمرو دياب يُثير الجدل على مواقع التواصل (فيديو)
lebanon 24
16/07/2025 12:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد شقيقتها نور.. جنى ابنة عمرو دياب الثانية تُثير الجدل بفيديو رقص!
lebanon 24
16/07/2025 12:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"أنا بنت شيرين رضا"... ابنة عمرو دياب تثير الجدل: هل تبرأت من والدها؟ (فيديو)
lebanon 24
16/07/2025 12:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"أنا راقصة".. ابنة عمرو دياب تُثير الجدل برفقة حبيبها الجديد (فيديو)
lebanon 24
16/07/2025 12:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:43 | 2025-07-16
02:20 | 2025-07-16
01:29 | 2025-07-16
00:29 | 2025-07-16
00:03 | 2025-07-16
23:22 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24