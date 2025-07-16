قميص عمرو دياب يُثير الجدل.. هذا سعره!

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بالتعاون مع النجم طرحت شركة "بيبسي" أحدث حملاتها الإعلانية ، مصحوبة بأغنية "يلا" من ألبومه الجديد "ابتدينا".وظهر دياب في الإعلان مرتديًا قميصًا أبيض اللون يحمل طبعة سيارة على الجهة اليسرى ، من توقيع علامة Off-White العالمية، ويبلغ سعره نحو 750 دولارًا، أي ما يعادل حوالي 37 ألف جنيه ، وفقًا للموقع الرسمي للعلامة التجارية.