بعد صراع طويل مع السرطان.. وفاة فنان تركيّ شهير عن 53 عاماً وهذا ما طلبه قبل رحيله

توفي النجم إمري تورون، عن عمر ناهز 53 عاماً، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.

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وبحسب ما أفادت به الصحف ، فقد نُقل تورون إلى مسقط رأسه في ولاية بالكسير بناءً على رغبته الأخيرة، وهناك فارق الحياة.



واشتهر تورون بمشاركته في عدد من الأعمال الدرامية، وكان آخر ظهور له في مسلسل " "، إذ جسّد شخصية شريف، وهي من أبرز أدواره خلال مسيرته الفنية.



