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فنون ومشاهير
بعد صراع طويل مع السرطان.. وفاة فنان تركيّ شهير عن 53 عاماً وهذا ما طلبه قبل رحيله
Lebanon 24
16-07-2025
|
06:53
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توفي النجم
التركي
إمري تورون، عن عمر ناهز 53 عاماً، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.
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وبحسب ما أفادت به الصحف
التركية
، فقد نُقل تورون إلى مسقط رأسه في ولاية بالكسير بناءً على رغبته الأخيرة، وهناك فارق الحياة.
واشتهر تورون بمشاركته في عدد من الأعمال الدرامية، وكان آخر ظهور له في مسلسل "
حب بلا حدود
"، إذ جسّد شخصية شريف، وهي من أبرز أدواره خلال مسيرته الفنية.
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