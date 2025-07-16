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فنون ومشاهير

بعد صراع طويل مع السرطان.. وفاة فنان تركيّ شهير عن 53 عاماً وهذا ما طلبه قبل رحيله

Lebanon 24
16-07-2025 | 06:53
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توفي النجم التركي إمري تورون، عن عمر ناهز 53 عاماً، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.
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وبحسب ما أفادت به الصحف التركية، فقد نُقل تورون إلى مسقط رأسه في ولاية بالكسير بناءً على رغبته الأخيرة، وهناك فارق الحياة.

واشتهر تورون بمشاركته في عدد من الأعمال الدرامية، وكان آخر ظهور له في مسلسل "حب بلا حدود"، إذ جسّد شخصية شريف، وهي من أبرز أدواره خلال مسيرته الفنية.

Emre Törün hayatını kaybetti - Çorum Haber Gazetesi
 
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