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فنون ومشاهير

بالصورة... كارين رزق الله بالمايوه تستمتع بفصل الصيف

Lebanon 24
16-07-2025 | 08:49
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شاركت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله متابعيها على "انستغرام"، صورة وهي تستمتع بفصل الصيف، أمام حوض السباحة، في منزلها.
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وأطلت كارين بالمايوه، وهي تضع نظارات شمسيّة، بينما لم تُعلّق على الصورة التي نشرتها.
 
 
 
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