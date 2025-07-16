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فنون ومشاهير
بالصورة... كارين رزق الله بالمايوه تستمتع بفصل الصيف
Lebanon 24
16-07-2025
|
08:49
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شاركت الممثلة والكاتبة
كارين رزق الله
متابعيها على "
انستغرام
"، صورة وهي تستمتع بفصل الصيف، أمام حوض السباحة، في منزلها.
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وأطلت كارين بالمايوه، وهي تضع نظارات شمسيّة، بينما لم تُعلّق على الصورة التي نشرتها.
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