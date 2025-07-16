بالصورة... كارين رزق الله بالمايوه تستمتع بفصل الصيف

شاركت الممثلة والكاتبة متابعيها على " "، صورة وهي تستمتع بفصل الصيف، أمام حوض السباحة، في منزلها.

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وأطلت كارين بالمايوه، وهي تضع نظارات شمسيّة، بينما لم تُعلّق على الصورة التي نشرتها.