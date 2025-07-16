للسنة الثالثة على التوالي.. عمرو دياب في بيروت في هذا الموعد

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يحيي الفنان حفلا ضخما في وينتظره الجمهور اللبناني بشوق بعد النجاح الكبير الذي حققه "الهضبة" في خلال السنوات الماضية، حيث يعد هذا الحفل الثالث لدياب في بيروت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد غياب 15 عاماً عن إحياء الحفلات في لبنان.ومن المقرر أن يحيي "الهضبة" حفله في بيروت في 30 آب المقبل، كموعد مبدئي، حيث لم يُحدد التاريخ النهائي للحفل، إلا أن التحضيرات لا تزال قائمة بالفعل.وحقق ألبوم "ابتدينا" لدياب، نجاحاً كبيراً ودخل قائمة "سبوتيفاي" للألبومات الجديدة الأكثر استماعاً حول العالم، وفقاً لآخر تحديثات المنصة.(لها)