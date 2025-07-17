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فنون ومشاهير

ما حصل معه مُحزن جداً.. وفاة فنان شهير أثناء خضوعه لعملية جراحية في القلب (صورة)

Lebanon 24
17-07-2025 | 01:59
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توفي مساء أمس الأربعاء الفنان المصري ضياء عز الدين أثناء خضوعه لإجراء قسطرة قلبية داخل معهد القلب.
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وكشف أحد أصدقائه المقربين عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، عن سبب الوفاة قائلًا: "وفاة أخي وصديقي الخلوق الفنان المطرب ضياء عز الدين في معهد القلب أثناء عمل قسطرة على القلب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون، مش عارف أقول إيه والله العظيم كان ونعم الأخ والصديق والصاحب الخلوق طبعا مش هقول غير ربنا يحسن خاتمنا جميعا يا رب العالمين لا إله إلا أنت ربي سبحانك إني كنت من الظالمين".

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت وفاة العديد من 
المطربين الشعبيين لأسباب مختلفة، أبرزهم المطرب الشعبي أحمد عامر، الذي توفي إثر أزمة قلبية شديدة.(لها)

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