ما حصل معه مُحزن جداً.. وفاة فنان شهير أثناء خضوعه لعملية جراحية في القلب (صورة)

توفي مساء أمس الأربعاء الفنان المصري أثناء خضوعه لإجراء قسطرة قلبية داخل .

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وكشف أحد أصدقائه المقربين عبر حسابه الرسمي على " "، عن سبب الوفاة قائلًا: "وفاة أخي وصديقي الخلوق الفنان المطرب ضياء عز الدين في معهد القلب أثناء عمل قسطرة على القلب لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون، مش عارف أقول إيه والله العظيم كان ونعم الأخ والصديق والصاحب الخلوق طبعا مش هقول غير ربنا يحسن خاتمنا جميعا العالمين لا إله إلا أنت ربي سبحانك إني كنت من الظالمين".



يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت وفاة العديد من

المطربين الشعبيين لأسباب مختلفة، أبرزهم المطرب الشعبي ، الذي توفي إثر أزمة قلبية شديدة.(لها)