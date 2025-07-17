بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)

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أشعل النجمان المصريان وروبي وذلك بعد طرحهما أغنيتهما الجديدة فيديو كليب والتي تحمل عنوان "تاني".الأغنية الجديدة "تاني" تلت النجاح الكبير لأغنية " "، التي قدّمها أحمد سعد وروبي قبل عامين، وهي أغنية تتميز بالطابع الراقص الذي يتماشى مع أجواء الصيف.ويأتي إطلاق الأغنية بعد أيام قليلة على وفاة المخرج الراحل الذي تزوجته في عام 2014 وأنجبت منه ابنتها طيبة ثم تطلقا عام 2017.