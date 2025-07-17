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فنون ومشاهير

بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)

Lebanon 24
17-07-2025 | 02:19
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أشعل النجمان المصريان أحمد سعد وروبي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد طرحهما أغنيتهما الجديدة فيديو كليب والتي تحمل عنوان "تاني". 
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الأغنية الجديدة "تاني" تلت النجاح الكبير لأغنية "يا ليالي"، التي قدّمها الثنائي أحمد سعد وروبي قبل عامين، وهي أغنية تتميز بالطابع الراقص الذي يتماشى مع أجواء الصيف. 

ويأتي إطلاق الأغنية بعد أيام قليلة على وفاة المخرج الراحل سامح عبدالعزيز الذي تزوجته روبي في عام 2014 وأنجبت منه ابنتها طيبة ثم تطلقا عام 2017. 
 
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