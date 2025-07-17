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فنون ومشاهير
دخل المستشفى سرّاً.. هذا ما حصل مع الفنان تامر حسني
Lebanon 24
17-07-2025
|
02:55
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عبّر الفنان المصري
تامر حسني
عن سعادته بآراء جمهوره، سواء أكانت سلبية أو إيجابية، بعد تصدّر ألبومه الجديد "لينا معاد"
مواقع التواصل الاجتماعي
عقب طرحه بساعات.
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وكتب تامر عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام": "هنتهز الفرصة الجميلة دي إن أغنية الذوق العالي مع حبيبي اللي بموت فيه الـKing
محمد منير
تريند
عام رقم واحد، وفي تريند الموسيقى لسه أول يوم أهوه، والـ13 أغنية بتوع ألبوم "لينا معاد" في التريند".
وأضاف: "عايز أقولكم حاجة، عشان كنت أوصل إن ألبومي يدخل التريند كله، وبعيداً عن التريند يعجبكم كده، أنا مشيت مشوار كبير، أوله إني كنت بقرأ كل تعليقاتكم السلبية قبل الإيجابية، لأني عارف إنكم بتحبوني، وده خلاني أركز وأحلف جوا نفسي إني لازم أفرحكم وأخليكم فخورين بالمجهود اللي عملته وتاني حاجة، احترمت ذكرياتكم اللي على صوتي، وتعبت تعب مش طبيعي، ودخلت مستشفيات نص السنة ومش بحب أقول ولا أنزل
أخبار
من دي".
وأردف بالقول: "يا جماعة أنا بحبكوا أوي، ومن يوم ظهوري وأنا واحد منكم، عارف إن فيه ألبومات مكانتش قد توقعاتكم، وإن فيه ألبومات علامات مش هتتنسي، وهي دي الحياة، شوية كده وشوية كده، بس عارف مدى حبكم لألبوم عيش بشوقك، فكان جوايا تحدي واحد بس إني أتحدى نفسي في عيش بشوقك وأتفوق عليه، أنا فضلت إذاكر السوق الغنائي وتغير أنماط الموسيقى اللي أنا بحترمها كلها، وبحترم كل الفنانين اللي نجحوا فيها".
وتابع تامر: "فضلت أطوّر من أدائي، وأذاكر جوا الاستوديو مع مهندسين صوت لمدة سنتين، وأجتهد مع الموزعين والملحنين والشعراء اللي بشتغل معاهم في تقديم أجدد شيء، ويمكن زعلوا مني كتير من كتر ما أنا عمال أغير وأعدل وأعيد من أول وجديد، بس دلوقتي فرحتي بالدنيا وهما بيشكروني قدامكم وعلى تليفوني من الإشادات اللي سامعنها منكم في حقهم اشتغلت الألبوم ده وأنا جوايا عناد رهيب إن الألبوم كله يعجبكم، أكيد هيكون في تفاوت في الإعجاب، بس المهم إنكم قدّرتوا مجهودي والتنوع اللي قدمته في الأوديو والفيديو".
واختتم تامر حسني حديثه قائلاً: "متشكّر من قلبي لكل حد نصحني، وكل حد نقدني عشان بيحبني، أنا سمعت كلامكم وتعبت أوي، وأنتوا أكيد شايفين، تعبت عشانكم، وعشان برضو أحاول أكون واجهة فنية موسيقية جميلة لمصر، بحكم إني بسافر كتير أغني قصاد العالم، واسمي مطرب
مصري
عربي".(لها)
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