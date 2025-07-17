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فنون ومشاهير

الرقم ضخم.. حكم قضائي يُلزم منى زكي بتعويض مالي لهذا السبب

Lebanon 24
17-07-2025 | 03:37
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قررت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإلزام الفنانة المصرية منى زكي بسداد تعويض مالي قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، في القضية رقم 1204 لسنة 2025، وذلك على خلفية نزاع قانوني متعلق ببيع وحدة سكنية في شارع سوريا بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.
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وجاء الحكم بالمخالفة الصادر بتاريخ 28 مايو 2025، بعد أن ثبت للمحكمة مخالفة الفنانة لشروط عقد البيع الموقع بينها وبين المحاسب محيي الدين، الذي اشترى الشقة منذ نحو عام، قبل أن يتبين لاحقًا أنها مرهونة لصالح البنك العقاري المصري منذ عام 2004، بقيمة مديونية تتجاوز 4 ملايين جنيه، من أصل إجمالي ديون على العقار تصل إلى نحو 29 مليون جنيه.

وكشفت أوراق الدعوى أن المشتري اضطر إلى سداد مبلغ الرهن المسجل على الوحدة، إضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة، وهي مبالغ كان من المفترض أن تتحملها البائعة بموجب بنود العقد.

ووفقًا لتفاصيل القضية، فوجئ المالك الجديد بإنذارات من البنك تفيد بوجود حجوزات على الشقة، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء، متهمًا منى زكي بعدم الإفصاح عن الرهن العقاري عند إتمام البيع، ومطالبًا بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة ذلك.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما وقع يُعد خرقًا صريحًا لشروط البيع؛ ما استوجب إلزام الفنانة برد المبلغ محل النزاع إلى المشتري.(إرم نيوز)


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