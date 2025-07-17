الرقم ضخم.. حكم قضائي يُلزم منى زكي بتعويض مالي لهذا السبب

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قررت الابتدائية بإلزام الفنانة بسداد تعويض مالي قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، في القضية رقم 1204 لسنة 2025، وذلك على خلفية نزاع قانوني متعلق ببيع وحدة سكنية في بمنطقة المهندسين بمحافظة .وجاء الحكم بالمخالفة الصادر بتاريخ 28 2025، بعد أن ثبت للمحكمة مخالفة الفنانة لشروط عقد البيع الموقع بينها وبين المحاسب ، الذي اشترى الشقة منذ نحو عام، قبل أن يتبين لاحقًا أنها مرهونة لصالح المصري منذ عام 2004، بقيمة مديونية تتجاوز 4 ملايين جنيه، من أصل إجمالي ديون على العقار تصل إلى نحو 29 مليون جنيه.وكشفت أوراق الدعوى أن المشتري اضطر إلى سداد مبلغ الرهن المسجل على الوحدة، إضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة، وهي مبالغ كان من المفترض أن تتحملها البائعة بموجب بنود العقد.ووفقًا لتفاصيل القضية، فوجئ المالك الجديد بإنذارات من البنك تفيد بوجود حجوزات على الشقة، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء، متهمًا منى زكي بعدم الإفصاح عن الرهن العقاري عند إتمام البيع، ومطالبًا بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة ذلك.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما وقع يُعد خرقًا صريحًا لشروط البيع؛ ما استوجب إلزام الفنانة برد المبلغ محل النزاع إلى المشتري.(إرم نيوز)