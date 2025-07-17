الموت يؤلم هند صبري بأعز الناس.. فقدت والدتها وهذا موعد الجنازة

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وكانت والدة صبري تعمل سابقاً كمدرسة للغة . توفيت والدة الفنانة ، داليندا "Dalenda Klai" خلال الساعات الماضية، وسط حالة من الحزن سيطرت على جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني.وكانت والدة صبري تعمل سابقاً كمدرسة للغة .

وكانت المنتجة ، زوجة الملحن الراحل سامح ، قد أعلنت خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على منصة " "، وكتبت: البقاء والدوام لله، خالص العزاء لهند صبري في وفاة والدتها.



وتابعت: ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين و يصبرك يا حبيبتي و يصبر كل الاسره الكريمه، البقاء والدوام لله، برجاء الدعاء لها.



ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام تونسية، من المقرر أن تُشيّع الجنازة غدًا الجمعة في ، بحسب ما نسب لوالد الفنانة هند صبري بأن موكب الدفن الجنازة سيُقام غدًا، مضيفًا: إنا لله وإنا إليه راجعون... رحم الله الفقيدة، ورزق أهلها جميل الصبر والسلوان.(فوشيا)