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فنون ومشاهير
الموت يؤلم هند صبري بأعز الناس.. فقدت والدتها وهذا موعد الجنازة
Lebanon 24
17-07-2025
|
04:55
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توفيت والدة الفنانة
التونسية
هند صبري
، داليندا
كالي
"Dalenda Klai" خلال الساعات الماضية، وسط حالة من الحزن سيطرت على جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني.
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وكانت والدة صبري تعمل سابقاً كمدرسة للغة
الفرنسية
.
وكانت المنتجة
إيمان يوسف
، زوجة الملحن الراحل سامح
العجمي
، قد أعلنت خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على منصة "
فيسبوك
"، وكتبت: البقاء والدوام لله، خالص العزاء لهند صبري في وفاة والدتها.
وتابعت: ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين و يصبرك يا حبيبتي و يصبر كل الاسره الكريمه، البقاء والدوام لله، برجاء الدعاء لها.
ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام تونسية، من المقرر أن تُشيّع الجنازة غدًا الجمعة في
تونس
، بحسب ما نسب لوالد الفنانة هند صبري بأن موكب الدفن الجنازة سيُقام غدًا، مضيفًا: إنا لله وإنا إليه راجعون... رحم الله الفقيدة، ورزق أهلها جميل الصبر والسلوان.(فوشيا)
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