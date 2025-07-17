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فنون ومشاهير

الموت يؤلم هند صبري بأعز الناس.. فقدت والدتها وهذا موعد الجنازة

Lebanon 24
17-07-2025 | 04:55
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توفيت والدة الفنانة التونسية هند صبري، داليندا كالي "Dalenda Klai"  خلال الساعات الماضية، وسط حالة من الحزن سيطرت على جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني.
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وكانت والدة صبري تعمل سابقاً كمدرسة للغة الفرنسية.
 
 
 
 
وكانت المنتجة إيمان يوسف، زوجة الملحن الراحل سامح العجمي، قد أعلنت خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك"، وكتبت: البقاء والدوام لله، خالص العزاء لهند صبري في وفاة والدتها.

وتابعت: ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين و يصبرك يا حبيبتي و يصبر كل الاسره الكريمه، البقاء والدوام لله، برجاء الدعاء لها.

ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام تونسية، من المقرر أن تُشيّع الجنازة غدًا الجمعة في تونس، بحسب ما نسب لوالد الفنانة هند صبري بأن موكب الدفن الجنازة سيُقام غدًا، مضيفًا: إنا لله وإنا إليه راجعون... رحم الله الفقيدة، ورزق أهلها جميل الصبر والسلوان.(فوشيا)
 
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