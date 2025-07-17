Advertisement

فنون ومشاهير

أعلن إفلاس شركاته.. شيف شهير يعيش أياما صعبة

Lebanon 24
17-07-2025 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1392871-638883602707762296.png
Doc-P-1392871-638883602707762296.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواجه الشيف التلفزيوني الأسترالي الشهير جون تورود أزمة متعددة الأوجه، بعد كشف إفلاس اثنتين من شركاته بسبب ديون تخطت 160 ألف جنيه إسترليني، وتعرضه للإقالة من برنامج MasterChef وسط مزاعم باستخدامه "لغة عنصرية مسيئة للغاية".
Advertisement

تضمنت الأزمات المالية تصفية شركتيه Marcel Ltd وToad Productions Ltd بعد عجزهما عن سداد الديون المستحقة، والتي شملت مبالغ كبيرة لهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية. وتكبد تورود شخصيًا خسائر تتعلق بقرض مدير مسحوب على المكشوف، تم تسديد جزء منه لاحقًا بأقساط.

في الجانب المهني، طُرد تورود من برنامج الطبخ الشهير على شاشة BBC، بعد تحقيق مستقل أثبت استخدامه مصطلحًا عنصريًا خلال جلسة غير رسمية بعد التصوير، رغم نفيه التام للأمر وتأكيده أنه "لا يتذكر الحادثة على الإطلاق".

تورود، الذي يعتزم رفع دعوى قضائية ضد BBC بتهمة "الفصل التعسفي"، اصطدم بعقبة قانونية بعد تبيّن أن عقده كان مبرمًا مع شركة الإنتاج Banijay وليس مع الهيئة نفسها.

وفي الوقت ذاته، يضغط القائمون على البرنامج لبث الموسم الأخير الذي تم تصويره قبل الإقالة، وسط جدل داخلي في BBC حول القرار النهائي، لما له من تبعات أخلاقية ومهنية على العاملين والمتسابقين.

ورغم هذه العواصف، أظهرت الحسابات الأخيرة لشركته النشطة الوحيدة "كاسبار 10 ليمتد" مؤشرات مالية إيجابية بزيادة في الاحتياطات، وإن بقيت الديون قائمة.
واجه جون تورود ضربة جديدة بعد طرده من برنامج MasterChef حيث تم <a class='entities-links' href='/entity/3271997706/الكشف-عن/ar/1?utm_term=PublicFigures-الكشف-عن&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الكشف-عن&id=363644&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الكشف عن</a> إفلاس اثنتين من شركاته بسبب ديون تزيد عن 160 ألف جنيه إسترليني للدائنين

مواضيع ذات صلة
عون من دير القلعة: عشنا تجارب صعبة وواجهنا المخططات دفاعاً عن السيادة
lebanon 24
17/07/2025 18:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل مفاجئ... شيف شهيرة ترتدي الحجاب والجمهور يعلق
lebanon 24
17/07/2025 18:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: لا تزال تنتظرنا أيام صعبة والمعركة ستنتهي بانتصارنا
lebanon 24
17/07/2025 18:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
في دولة أوروبية... شركة تأمين تحذّر من موجة إفلاس محتملة!
lebanon 24
17/07/2025 18:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:41 | 2025-07-17
04:55 | 2025-07-17
04:24 | 2025-07-17
03:37 | 2025-07-17
03:21 | 2025-07-17
02:55 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24