بالفيديو.. شجار عنيف على المسرح يطيح بفرقة موسيقية

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عادت فرقة الروك الأميركية الشهيرة Jane's Addiction إلى الواجهة، ولكن ليس بسبب إصدار موسيقي جديد، بل إثر فضيحة داخلية بلغت أروقة المحاكم. فبعد جولة لمّ شمل طال انتظارها، تحوّل الحلم إلى كابوس حين اندلع على المسرح بين المغني وعازف الغيتار ديف نافارو، ما أدى إلى إلغاء الجولة بالكامل، ورفع دعاوى قضائية متبادلة بين أعضاء الفرقة.أعضاء الفرقة الثلاثة—نافارو، ، وستيفن بيركن—تقدموا بشكوى أمام محكمة يتهمون فيها فاريل بالاعتداء الجسدي، التسبب في أذى عاطفي، والإخلال بالعقد، مطالبين بتعويض مالي قدره 10 ملايين دولار. وذكروا أن فاريل وجه لكمة غير متوقعة إلى نافارو خلف الكواليس بعد الحفل، رغم علمه بضعف حالته الصحية نتيجة مضاعفات .، رد فاريل بدعوى مضادة، مؤكدًا أنه "لم يبدأ الشجار"، واصفًا نفسه بـ"كبش الفداء" الذي تم تحميله مسؤولية انهيار جولة قال إنه لم يُستشر بشأن قرار إلغائها. ونفى الاعتداء على نافارو بعد الحفل، مضيفًا أن زملاءه انخرطوا في "تنمّر ممنهج" ضده منذ سنوات.الإضاءة الأبرز جاءت من زوجة فاريل، ، التي نشرت حينها على إنستغرام أن زوجها انهار بسبب الإجهاد النفسي و"شعر بأنه يغرق"، مشيرة إلى معاناته مع طنين الأذن والتهاب الحلق. لكنها لم تنفِ وقوع الاعتداء، بل لمحّت إلى أن أعضاء آخرين في الفرقة لم يظهروا التعاطف، بل استغلوا الموقف.المستندات القانونية وصفت تصرفات فاريل بأنها تسببت في "أذى جسدي وعاطفي ومالي عميق"، وهددت بتفكك الفرقة نهائيًا. أما فاريل، فعبّر عن "صدمته" من استبعاده دون مشاورته، متّهمًا نافارو ورفاقه بتدمير سمعته عمدًا.