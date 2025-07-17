تعليقا عما يحصل في السويداء... ممثل يُوجّه رسالة إلى السوريين

"الدم
السوري..
اخي السني أنا لست سني .
اخي العلوي أنا لست علوي
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اخي الدرزي أنا لست درزي
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اخي المسيحي أنا لست مسيحي
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بس الحقيقة يلي فخور فيها جداً ولا يمكن ساوم عليها..هو انه دمكم جميعاً هو نفس
القيمة عندي .لا زيادة ولا نقصان ..
بالنسبة لي هو دم انسان خلقه الله وليس لأحد الحق بأن ينتزع روحه سواه..لانه ببساطة رسائل كل الأديان هي السلام والمحبة للجميع .. وكل حدا شايف غير هيك هو يخالف خالق هذا الكون
..وهي الكتب السماوية أرجعو لها.
المجرم هو مجرم مين ماكان
يكون ..لا يحميه دينه او طائفته او عقيدته ولازم يتحاسب.
والبريء هو بريء مين ماكان
يكون ولازم كلنا ننصره ونحميه ليعيش حياة كريمة
بعد كل هالسنين الموجعة..بدون مايدفع تمن جريمة هو اصلاً رافضها ..او حتى مو فهمان شو يلي عميصير لانه ببساطة هو طفل.
غير هذا الكلام مارح ياخدكم اللا نحو الغرق اكثر وأكثر
بالدم
و الخراب و التقسيم و كل شي مابتمناه اي عقل سوري بده الخير لسورية .
اخطر شي هو ان يذهب الصالح بالطالح.
الدور الآن لاصحاب العقل والحكمة لضبط العقلية الانتقامية ومنع خطاب الكراهية والتكفير لان الثمن سيدفعه الجميع بدون استثناء
"شعب و دولة ووطن"
هاد رأيي دائماً.. لم ولن يتغير.."