تعليقا عما يحصل في السويداء... ممثل يُوجّه رسالة إلى السوريين

تعليقاً عما يحصل في ، كتب الممثل السوريّ عبر حسابه على منصة "إكس":

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" السوري..

اخي السني أنا لست سني .

اخي العلوي أنا لست .

اخي الدرزي أنا لست .

اخي المسيحي أنا لست .

بس الحقيقة يلي فخور فيها جداً ولا يمكن ساوم عليها..هو انه دمكم جميعاً القيمة عندي .لا زيادة ولا نقصان ..

بالنسبة لي هو دم انسان خلقه الله وليس لأحد الحق بأن ينتزع روحه سواه..لانه ببساطة رسائل كل الأديان هي السلام والمحبة للجميع .. وكل حدا شايف غير هيك هو يخالف خالق هذا ..وهي الكتب السماوية أرجعو لها.

المجرم هو مجرم يكون ..لا يحميه دينه او طائفته او عقيدته ولازم يتحاسب.

والبريء هو بريء مين يكون ولازم كلنا ننصره ونحميه ليعيش بعد كل هالسنين الموجعة..بدون مايدفع تمن جريمة هو اصلاً رافضها ..او حتى مو فهمان شو يلي عميصير لانه ببساطة هو طفل.

غير هذا الكلام مارح ياخدكم اللا نحو الغرق اكثر وأكثر

و الخراب و التقسيم و كل شي مابتمناه اي عقل سوري بده الخير لسورية .

اخطر شي هو ان يذهب الصالح بالطالح.

الدور الآن لاصحاب العقل والحكمة لضبط العقلية الانتقامية ومنع خطاب الكراهية والتكفير لان الثمن سيدفعه الجميع بدون استثناء

"شعب و دولة ووطن"

هاد رأيي دائماً.. لم ولن يتغير.."