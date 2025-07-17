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فنون ومشاهير
نعاها أحد الفنانين.. ما حقيقة وفاة فنانة معتزلة عن 81 عاماً؟
Lebanon 24
17-07-2025
|
13:25
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نشرت وسائل إعلام
مصرية
خبراً عن وفاة الفنانة
المصرية
المعتزلة
زيزي مصطفى
، والدة الفنانة
منة شلبي
بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 81 عاماً.
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ونقلت وسائل التواصل الإجتماعي خبر الوفاة عن الفنان
جمال عبد الناصر
، الذي قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. وفاة الفنانة زيزي مصطفى.. اللهم ارحمها وأغفر لها وأسكنها الجنة.. والبقاء والدوام لله رب العالمين".
وبعد وقتٍ قصير، قال
عبد الناصر
: "أعتذر عن الخبر إذا لم يكن صحيحاً، فالخبر منقول عن صفحة يا تلفزيون يا بقلم أ. إنجى يوسف".
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