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فنون ومشاهير

نعاها أحد الفنانين.. ما حقيقة وفاة فنانة معتزلة عن 81 عاماً؟

Lebanon 24
17-07-2025 | 13:25
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نشرت وسائل إعلام مصرية خبراً عن وفاة الفنانة المصرية المعتزلة زيزي مصطفى، والدة الفنانة منة شلبي بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 81 عاماً.
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ونقلت وسائل التواصل الإجتماعي خبر الوفاة عن الفنان جمال عبد الناصر، الذي قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. وفاة الفنانة زيزي مصطفى.. اللهم ارحمها وأغفر لها وأسكنها الجنة.. والبقاء والدوام لله رب العالمين".


وبعد وقتٍ قصير، قال عبد الناصر: "أعتذر عن الخبر إذا لم يكن صحيحاً، فالخبر منقول عن صفحة يا تلفزيون يا بقلم أ. إنجى يوسف".
 
 
 
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