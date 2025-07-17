نعاها أحد الفنانين.. ما حقيقة وفاة فنانة معتزلة عن 81 عاماً؟

نشرت وسائل إعلام خبراً عن وفاة الفنانة المعتزلة ، والدة الفنانة بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 81 عاماً.

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ونقلت وسائل التواصل الإجتماعي خبر الوفاة عن الفنان ، الذي قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. وفاة الفنانة زيزي مصطفى.. اللهم ارحمها وأغفر لها وأسكنها الجنة.. والبقاء والدوام لله رب العالمين".





وبعد وقتٍ قصير، قال : "أعتذر عن الخبر إذا لم يكن صحيحاً، فالخبر منقول عن صفحة يا تلفزيون يا بقلم أ. إنجى يوسف".