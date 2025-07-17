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فنون ومشاهير
"فلنتعظ"... كيف علّق رامي عياش على "أحداث السويداء"؟
Lebanon 24
17-07-2025
|
16:00
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علّق الفنان
رامي عياش
، على أحداث
السويداء
في
سوريا
، وقال إنّ "إهانة رجال الدين والتطاول على قاماتهم وما يمثلون، اعتداء سافر وطعنة في صدر القيم والمبادئ".
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وأضاف
عياش
عبر حسابه على منصة "إكس": "هم راية عفة وكرامة وأهل بصيرة وسلام. فلنتعظ…"
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