Advertisement

فنون ومشاهير

"فلنتعظ"... كيف علّق رامي عياش على "أحداث السويداء"؟

Lebanon 24
17-07-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1393057-638883884077553142.jpg
Doc-P-1393057-638883884077553142.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علّق الفنان رامي عياش، على أحداث السويداء في سوريا، وقال إنّ "إهانة رجال الدين والتطاول على قاماتهم وما يمثلون، اعتداء سافر وطعنة في صدر القيم والمبادئ".
Advertisement
 
 
وأضاف عياش عبر حسابه على منصة "إكس": "هم راية عفة وكرامة وأهل بصيرة وسلام. فلنتعظ…"
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"المرصد السوري": ارتفاع عدد القتلى من جراء أحداث العنف في السويداء إلى 516
lebanon 24
18/07/2025 04:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب أحداث السويداء.. "حظر تجوال" ليلاً
lebanon 24
18/07/2025 04:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عشائر البدو تسيطر على قرى "تعارة والدور والدويرة والطيرة" في السويداء (الحدث)
lebanon 24
18/07/2025 04:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"قوات سوريا الديمقراطية" تصف اشتباكات السويداء بأنها "انتكاسة لآمال السوريين"
lebanon 24
18/07/2025 04:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:50 | 2025-07-17
14:29 | 2025-07-17
13:25 | 2025-07-17
12:28 | 2025-07-17
11:57 | 2025-07-17
09:41 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24