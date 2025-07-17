"فلنتعظ"... كيف علّق رامي عياش على "أحداث السويداء"؟

علّق الفنان ، على أحداث في ، وقال إنّ "إهانة رجال الدين والتطاول على قاماتهم وما يمثلون، اعتداء سافر وطعنة في صدر القيم والمبادئ".

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وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "هم راية عفة وكرامة وأهل بصيرة وسلام. فلنتعظ…"