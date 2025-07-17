بعد انتشار أخبار عن وفاة والدتها... منة شلبي تردّ: عيب

في أوّل تعليق لها بعد انتشار عن وفاة والدتها الفنانة المعتزلة ، قالت الفنانة المصريّة "الحمد لله والدتي بخير".

Advertisement

وأضافت شلبي عبر " ": "بجد عيب عيب عيب اللي بيحصل ده وارجو تحري الدقة، واشكر واطمن كل من قلق على والدتي وعليا متحرمش ابدا فعلا جدا".