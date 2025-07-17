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فنون ومشاهير

بعد انتشار أخبار عن وفاة والدتها... منة شلبي تردّ: عيب

Lebanon 24
17-07-2025 | 23:00
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في أوّل تعليق لها بعد انتشار أخبار عن وفاة والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، قالت الفنانة المصريّة منة شلبي "الحمد لله والدتي بخير".
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وأضافت شلبي عبر "فيسبوك": "بجد عيب عيب عيب اللي بيحصل ده وارجو تحري الدقة، واشكر واطمن كل من قلق على والدتي وعليا متحرمش ابدا فعلا جدا".
 
 
 

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