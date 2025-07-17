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فنون ومشاهير
بعد انتشار أخبار عن وفاة والدتها... منة شلبي تردّ: عيب
Lebanon 24
17-07-2025
|
23:00
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في أوّل تعليق لها بعد انتشار
أخبار
عن وفاة والدتها الفنانة المعتزلة
زيزي مصطفى
، قالت الفنانة المصريّة
منة شلبي
"الحمد لله والدتي بخير".
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وأضافت شلبي عبر "
فيسبوك
": "بجد عيب عيب عيب اللي بيحصل ده وارجو تحري الدقة، واشكر واطمن كل من قلق على والدتي وعليا متحرمش ابدا فعلا جدا".
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