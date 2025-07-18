تضررت سيارتها بشكل كبير.. فنانة شهيرة تنجو من حادث سير مروع (صورة)

في حادثة مؤسفة، تعرضت الفنانة لحادث سير أثناء قيادتها سيارتها على طريق دهشور بمدينة 6 أكتوبر ما تسبب بأضرار مادية فقط من دون وقوع إصابات.

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ووقع نتيجة تصادم بين سيارة سيف وسيارة أخرى لأحد المواطنين.



وتضررت سيارة سيف بشكل ملحوظ، في حين لم تُسجل أضرار كبيرة في المركبة الأخرى.



وفور تلقي البلاغ، انتقلت إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع الواقعة وفق الإجراءات القانونية المعتادة. وقد تم تحرير محضر رسمي، وإبلاغ لبدء التحقيقات حول ظروف وملابسات التصادم.





