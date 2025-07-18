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فنون ومشاهير

تضررت سيارتها بشكل كبير.. فنانة شهيرة تنجو من حادث سير مروع (صورة)

Lebanon 24
18-07-2025 | 01:40
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في حادثة مؤسفة، تعرضت الفنانة المصرية شيماء سيف لحادث سير أثناء قيادتها سيارتها على طريق دهشور بمدينة 6 أكتوبر ما تسبب بأضرار مادية فقط من دون وقوع إصابات.
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ووقع نتيجة تصادم بين سيارة سيف وسيارة أخرى لأحد المواطنين. 

وتضررت سيارة سيف بشكل ملحوظ، في حين لم تُسجل أضرار كبيرة في المركبة الأخرى.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع الواقعة وفق الإجراءات القانونية المعتادة. وقد تم تحرير محضر رسمي، وإبلاغ النيابة العامة لبدء التحقيقات حول ظروف وملابسات التصادم.



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