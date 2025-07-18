أصيبت بجرح في الرأس بطول 5 سم.. تفاصيل جديدة عن حالة رزان المغربي بعد انهيار سقف فندق فوقها

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خضعت الإعلامية والفنانة لجراحة عاجلة إثر انهيار وسقوط جزء من سقف قاعة الأفراح فوق رأسها في أحد الذي كانت تتواجد فيه للمشاركة في إحياء حفل زفاف كبير مساء أمس الخميس، بحسب ما كشف مصدر طبي.وقال المصدر ان الحادث أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في الرأس بطول 5 سم، إضافة إلى إصابات لحقت بعدد من الحاضرين، من بينهم مساعدتها الخاصة.وبحسب تقارير صحفية محلية، خضعت رزان في البداية لإسعافات عاجلة، حيث تم تنظيف الجرح ووقف النزيف، مؤكدًا أن الجرح تطلب خياطة دقيقة، كما خضعت كذلك لأشعة مقطعية على الرأس، وهي، حالياً، بانتظار نتائج بقية الفحوصات للتأكد من سلامتها.وأوضح متحدث رسمي باسم الشركة المنظمة أن الجزء الذي انهار من السقف كان عبارة عن ديكورات جديدة بالفندق "جيبسون بورد"، وهو مسؤولية إدارة المكان وليس الشركة، مشيراً إلى أن كانت مهمتها تقديم الحفل لاسيما فقرة الفنانة ، وليس الغناء فيه.(إرم نيوز)