بعد تعرّضها للتشوّه.. هل ستتخلى ملكة جمال السعودية رومي القحطاني عن تاجها قريباً؟

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أعلنت مؤخرا وعارضة الأزياء رومي تعرضها لإصابة في وجهها أدت إلى حصول تشوّه.وقالت رومي في حديث مع "لها" عن إصابتها: "كانت نتيجة حادث سقوط بسيط، لكن بسبب زاوية الارتطام، أصبت بجرح واضح في ، عبارة عن تمزق قطعي سطحي إلى متوسط، وتمت معالجته بخياطة تجميلية دقيقة"، مشددةً على أن الجرح لم ينل من حسنها: "الجمال ليس بشرة صافية أو ملامح مثالية، بل ثقة وحضور وشخصية".وعلى الرغم من شعورها بالخوف والتوتر، تؤكد أنها ستكون جاهزة للمشاركة في مسابقة "ملكة جمال المرأة العالمية" في خلال شهر أيلول المقبل، ولاحقاً في مسابقة Miss Supraglobal 2025 في ، ومسابقة Miss Intercelestial 2026 في ، وتضيف: "مدة العلاج تقريباً من ٦ إلى ٨ أسابيع، وسأكون موجودة بكل حب وإصرار، ولأمثل بلادي بكل فخر".وتابعت رومي: "ليس لأنه لقب فقط، وكن لأنه مسؤولية وصورة تمثل بنات وطني أمام العالم. أنا فتحت باباً، وكلّي أمل أن الفتيات من بعدي سيكونن أقوى وأجمل ويرفعن الراية، الجمال السعودي يستحق اعتلاء المنصات. اللقب علّمني إني أكون صوتاً لا وجهاً فقط".وأكدت أنها "لا تفكر بتسليم التاج قريباً"، مضيفةً: "مستمره بمشواري كملكة جمال السعودية، لأن لدي رسالة لم أنتهي منها بعد، أمام مشاركات عالمية، ومشاريع كبيرة. سيظل التاج معي إلى أن أحدث أثراً يشبه السعودية وما تمثله".(لها)