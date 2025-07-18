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فنون ومشاهير
سلاف فواخرجي: "مين ماكان الحاكم نحنا سوا"
Lebanon 24
18-07-2025
|
09:08
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علّقت الممثلة السوريّة
سلاف فواخرجي
، عما يحدث في محافظة
السويداء
، وكتبت عبر حسابها على منصة "إكس":
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"نحنا أهل هالبلاد ، منعيش سوا ، منموت سوا …
متل ماكنا من ميّات السنين ، ببيوتنا بكنايسنا
بحياتنا ، نحنا دعاة سلام
مين ماكان
الحاكم ، نحنا سوا…"
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