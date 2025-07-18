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فنون ومشاهير

سلاف فواخرجي: "مين ماكان الحاكم نحنا سوا"

Lebanon 24
18-07-2025 | 09:08
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علّقت الممثلة السوريّة سلاف فواخرجي، عما يحدث في محافظة السويداء، وكتبت عبر حسابها على منصة "إكس":
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"نحنا أهل هالبلاد ، منعيش سوا ، منموت سوا … 
متل ماكنا من ميّات السنين ، ببيوتنا بكنايسنا 
بحياتنا ، نحنا دعاة سلام 
مين ماكان الحاكم ، نحنا سوا…"
 
 
 
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