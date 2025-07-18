سلاف فواخرجي: "مين ماكان الحاكم نحنا سوا"

علّقت الممثلة السوريّة ، عما يحدث في محافظة ، وكتبت عبر حسابها على منصة "إكس":

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"نحنا أهل هالبلاد ، منعيش سوا ، منموت سوا …

متل ماكنا من ميّات السنين ، ببيوتنا بكنايسنا

بحياتنا ، نحنا دعاة سلام

الحاكم ، نحنا سوا…"