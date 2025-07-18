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فنون ومشاهير

بفستان أسود... إليسا بإطلالة مبهرة في حفل زفاف سيليو صعب وتُبارك لأهل العريس (فيديو)

Lebanon 24
18-07-2025 | 14:05
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شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، المعروفة بلقب "ملكة الإحساس"، في مراسم زفاف سيليو صعب، نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، على زين قطامي، الذي أُقيم في بكركي.

وظهرت إليسا في مقطع فيديو وهي تُبارك لوالدي العريس، إيلي وكلودين صعب، وسط أجواء من الفرح والاحتفال.

وتألقت إليسا بفستان أسود طويل ضيق يُبرز قوامها، مزين بتفصيلة عند منتصف الخصر تشبه الطرحة الممتدة حتى الأرض. أكملت إطلالتها بتسريحة شعر ناعمة منسدلة وحملت جزدانًا فضيًا أضاف لمسة أنيقة إلى مظهرها.


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