بفستان أسود... إليسا بإطلالة مبهرة في حفل زفاف سيليو صعب وتُبارك لأهل العريس (فيديو)

شاركت الفنانة إليسا، المعروفة بلقب "ملكة الإحساس"، في مراسم زفاف ، نجل المصمم ، على ، الذي أُقيم في .



وظهرت إليسا في مقطع فيديو وهي تُبارك لوالدي العريس، وكلودين صعب، وسط أجواء من الفرح والاحتفال.

وتألقت إليسا بفستان أسود طويل ضيق يُبرز قوامها، مزين بتفصيلة عند منتصف الخصر تشبه الطرحة الممتدة حتى الأرض. أكملت إطلالتها بتسريحة شعر ناعمة منسدلة وحملت جزدانًا فضيًا أضاف لمسة أنيقة إلى مظهرها.