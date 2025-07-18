على أنغام أغنية "عالعين موليتين"... نادين نسيب نجيم ترقص وتتمايل في زفاف نجل إيلي صعب (فيديو)

حضرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم حفل زفاف سيليو صعب، نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب والسيدة كلودين عون، على زين قطامي.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر نادين وهي ترقص وتتمايل برشاقة على أنغام الأغنية التراثية "عالعين موليتين"، وسط أجواء من الفرح والاحتفال.
وتألقت نادين بفستان بوردو طويل، مكشوف من الأسفل ومن أعلى الصدر.
واختارت تسريحة شعر ويفي ناعمة، نسّقتها مع مجوهرات لافتة أكملت أناقتها في هذه المناسبة الخاصة.
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A post shared by One TV (@onetvlebanon)
A post shared by One TV (@onetvlebanon)