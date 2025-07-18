على أنغام أغنية "عالعين موليتين"... نادين نسيب نجيم ترقص وتتمايل في زفاف نجل إيلي صعب (فيديو)

حضرت الممثلة حفل زفاف ، نجل المصمم والسيدة ، على .



وانتشر على مقطع فيديو يُظهر نادين وهي ترقص وتتمايل برشاقة على الأغنية التراثية "عالعين موليتين"، وسط أجواء من الفرح والاحتفال.

وتألقت نادين بفستان طويل، مكشوف من الأسفل ومن أعلى .





واختارت تسريحة شعر ويفي ناعمة، نسّقتها مع مجوهرات لافتة أكملت أناقتها في هذه المناسبة الخاصة.