بعد مرور 22 عاماً.. مؤلف أغنية "آخاصمك آه" يُقاضي نانسي عجرم إليكم السبب

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في خطوة مُفاجئة، أعلن الشاعر المصري مقاضاة الفنانة وذلك بسبب تعديها على حقوق ملكية أغنية "أخصمك آه"، دون مراعاة حقه الأدبي والمادي عن الأغنية التي قامت ببيعها لشركة ديجيتال، كما قال.وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي على " " قائلاً: "مين يصدق إن في مفاجأة صادمة باعت حقوق هذه الأغنية.. أخاصمك آه.. وأغاني أخرى لشركة ديجيتال، مدعية ملكيتها لكل الحقوق بما فيها حق المؤلف العبد لله وحق الملحن الذي مات شابا بسرطان وترك ابنا يتيما استباحت نانسي عجرم وشركة الديجيتال حقوقه عن كل ما قدمه أبوه لها من ألحان صنعت شهرتها؟!، ولم تترك لنا أمام هذه الصدمة سوي أن نقاضي هذه الشركة ونقاضيها في القريب العاجل أنا وابن المرحوم محمد سعد".يذكر أن أغنية "أخاصمك آه" طرحت عام 2003 وحققت شهرة واسعة جداً.