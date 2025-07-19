30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
24
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد مرور 22 عاماً.. مؤلف أغنية "آخاصمك آه" يُقاضي نانسي عجرم إليكم السبب
Lebanon 24
19-07-2025
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة مُفاجئة، أعلن الشاعر المصري
فوزي إبراهيم
مقاضاة الفنانة
نانسي عجرم
وذلك بسبب تعديها على حقوق ملكية أغنية "أخصمك آه"، دون مراعاة حقه الأدبي والمادي عن الأغنية التي قامت ببيعها لشركة ديجيتال، كما قال.
Advertisement
وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي على "
فيسبوك
" قائلاً: "مين يصدق إن
الست
نانسي
عجرم
في مفاجأة صادمة باعت حقوق هذه الأغنية.. أخاصمك آه.. وأغاني أخرى لشركة ديجيتال، مدعية ملكيتها لكل الحقوق بما فيها حق المؤلف العبد لله وحق الملحن
محمد سعد
الذي مات شابا بسرطان
الدم
وترك ابنا يتيما استباحت نانسي عجرم وشركة الديجيتال حقوقه عن كل ما قدمه أبوه لها من ألحان صنعت شهرتها؟!، ولم تترك لنا أمام هذه الصدمة سوي أن نقاضي هذه الشركة ونقاضيها في القريب العاجل أنا وابن المرحوم محمد سعد".
يذكر أن أغنية "أخاصمك آه" طرحت عام 2003 وحققت شهرة واسعة جداً.
مواضيع ذات صلة
نانسي عجرم تكشف أسماء أغاني ألبومها المرتقب "Nancy11"
Lebanon 24
نانسي عجرم تكشف أسماء أغاني ألبومها المرتقب "Nancy11"
19/07/2025 13:01:55
19/07/2025 13:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "ستار أكاديمي" المغربية صوفيا المريخ؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 22 عاماً (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "ستار أكاديمي" المغربية صوفيا المريخ؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 22 عاماً (صور)
19/07/2025 13:01:55
19/07/2025 13:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يقاضي وول ستريت جورنال ومردوخ.. اليكم السبب
Lebanon 24
ترامب يقاضي وول ستريت جورنال ومردوخ.. اليكم السبب
19/07/2025 13:01:55
19/07/2025 13:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة نانسي عجرم تغني وتعزف… والجمهور: "الصوت مش مثل الأم"! (فيديو)
Lebanon 24
ابنة نانسي عجرم تغني وتعزف… والجمهور: "الصوت مش مثل الأم"! (فيديو)
19/07/2025 13:01:55
19/07/2025 13:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد بكائها على الهواء وتعرضها لأزمة صحية... أنغام توجّه رسالة مؤثرة جدًا لجمهورها (صور)
Lebanon 24
بعد بكائها على الهواء وتعرضها لأزمة صحية... أنغام توجّه رسالة مؤثرة جدًا لجمهورها (صور)
05:27 | 2025-07-19
19/07/2025 05:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من المُنافسة الشديدة بينهما.. نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور في صورة واحدة
Lebanon 24
على الرغم من المُنافسة الشديدة بينهما.. نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور في صورة واحدة
04:38 | 2025-07-19
19/07/2025 04:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
استخدمت كلمة مُعيبة.. شمس الكويتية تُثير الجدل بأغنيتها الجديدة وتتعرّض للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
استخدمت كلمة مُعيبة.. شمس الكويتية تُثير الجدل بأغنيتها الجديدة وتتعرّض للهجوم! (فيديو)
04:13 | 2025-07-19
19/07/2025 04:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يحتضنان بعضهما.. لقطات رومانسية تجمع النجمة هاندا أرتشيل وخطيبها الملياردير التركي في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
كانا يحتضنان بعضهما.. لقطات رومانسية تجمع النجمة هاندا أرتشيل وخطيبها الملياردير التركي في لبنان (فيديو)
03:37 | 2025-07-19
19/07/2025 03:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعتهما قُبلة رومانسية.. كوليت وعاصي الحلاني يُشعلان مواقع التواصل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جمعتهما قُبلة رومانسية.. كوليت وعاصي الحلاني يُشعلان مواقع التواصل شاهدوا الفيديو
03:07 | 2025-07-19
19/07/2025 03:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
Lebanon 24
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
03:40 | 2025-07-19
19/07/2025 03:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في منشور جديد.. إليكم ما قاله وهاب
Lebanon 24
في منشور جديد.. إليكم ما قاله وهاب
10:43 | 2025-07-18
18/07/2025 10:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العسكريين.. هذا ما أعلنه رئيس الحكومة
Lebanon 24
بشأن رواتب العسكريين.. هذا ما أعلنه رئيس الحكومة
16:03 | 2025-07-18
18/07/2025 04:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة أميركا لـ"حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير اسرائيلي
Lebanon 24
هذه خطة أميركا لـ"حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير اسرائيلي
15:00 | 2025-07-18
18/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إلغاء الضريبة على المحروقات.. توضيح من وزارة الماليّة بشأن الزيادة على بعض الرواتب
Lebanon 24
بعد إلغاء الضريبة على المحروقات.. توضيح من وزارة الماليّة بشأن الزيادة على بعض الرواتب
07:19 | 2025-07-18
18/07/2025 07:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:27 | 2025-07-19
بعد بكائها على الهواء وتعرضها لأزمة صحية... أنغام توجّه رسالة مؤثرة جدًا لجمهورها (صور)
04:38 | 2025-07-19
على الرغم من المُنافسة الشديدة بينهما.. نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور في صورة واحدة
04:13 | 2025-07-19
استخدمت كلمة مُعيبة.. شمس الكويتية تُثير الجدل بأغنيتها الجديدة وتتعرّض للهجوم! (فيديو)
03:37 | 2025-07-19
كانا يحتضنان بعضهما.. لقطات رومانسية تجمع النجمة هاندا أرتشيل وخطيبها الملياردير التركي في لبنان (فيديو)
03:07 | 2025-07-19
جمعتهما قُبلة رومانسية.. كوليت وعاصي الحلاني يُشعلان مواقع التواصل شاهدوا الفيديو
02:29 | 2025-07-19
مُفاجأة من العيار الثقيل.. هل عادت نادين نسيب نجيم إلى خطيبها السابق رجل الأعمال السوري؟ شاهدوا الفيديو
فيديو
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
19/07/2025 13:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
19/07/2025 13:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
19/07/2025 13:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24