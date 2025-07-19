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فنون ومشاهير

على الرغم من المُنافسة الشديدة بينهما.. نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور في صورة واحدة

Lebanon 24
19-07-2025 | 04:38
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أقيم مساء أمس الجمعة حفل زفاف ابن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب على الحسناء الأردنية زين قطامي.
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وحضر حشد كبير من المشاهير المُناسبة، من بينهم الفنانة سيرين عبد النور وزوجها فريد رحمة.

وتألقت سيرين بفستان أنيق باللون الذهبي.

كما حضرت الممثلة نادين نسيب نجيم التي خطفت الأنظار بفستان جريء باللون النبيذي .

وانتشرت صورة التقطت للنجمتين برفقة الإعلامية جيسيكا عازار.
 
 
 
 
يُشار إلى ان سيرين ونادين تجمعهما منافسة شديدة في عالم الدراما، فهما من أشهر الممثلات في الوطن العربي وأجملهن. 

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