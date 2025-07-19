على الرغم من المُنافسة الشديدة بينهما.. نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور في صورة واحدة



Advertisement

وحضر حشد كبير من المشاهير المُناسبة، من بينهم الفنانة وزوجها .



وتألقت سيرين بفستان أنيق باللون الذهبي.



كما حضرت الممثلة التي خطفت الأنظار بفستان جريء باللون النبيذي .



وانتشرت صورة التقطت للنجمتين برفقة الإعلامية . أقيم مساء أمس الجمعة حفل زفاف ابن المصمم على الحسناء زين قطامي.وحضر حشد كبير من المشاهير المُناسبة، من بينهم الفنانة وزوجها .وتألقت سيرين بفستان أنيق باللون الذهبي.كما حضرت الممثلة التي خطفت الأنظار بفستان جريء باللون النبيذي .وانتشرت صورة التقطت للنجمتين برفقة الإعلامية .

يُشار إلى ان سيرين ونادين تجمعهما منافسة شديدة في عالم الدراما، فهما من أشهر الممثلات في الوطن العربي وأجملهن.