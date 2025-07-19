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فنون ومشاهير
على الرغم من المُنافسة الشديدة بينهما.. نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور في صورة واحدة
Lebanon 24
19-07-2025
|
04:38
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أقيم مساء أمس الجمعة حفل زفاف ابن المصمم
اللبناني العالمي
ايلي صعب
على الحسناء
الأردنية
زين قطامي.
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وحضر حشد كبير من المشاهير المُناسبة، من بينهم الفنانة
سيرين عبد النور
وزوجها
فريد رحمة
.
وتألقت سيرين بفستان أنيق باللون الذهبي.
كما حضرت الممثلة
نادين نسيب نجيم
التي خطفت الأنظار بفستان جريء باللون النبيذي .
وانتشرت صورة التقطت للنجمتين برفقة الإعلامية
جيسيكا عازار
.
يُشار إلى ان سيرين ونادين تجمعهما منافسة شديدة في عالم الدراما، فهما من أشهر الممثلات في الوطن العربي وأجملهن.
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