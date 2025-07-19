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فنون ومشاهير

"الله حيّ النشامى"... هذا ما قالته نجوى كرم عن علاقتها بالجمهور الأردني

Lebanon 24
19-07-2025 | 07:11
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 أحيت شمس الأغنية العربية نجوى كرم حفلاً مميزًا على المدرج الروماني في عمّان ضمن جولتها لإطلاق ألبوم "حالة طوارئ".
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الجمهور حضر بكثافة وتفاعل بحماس مع أغانيها الجديدة والقديمة، وسط أجواء طربية امتدّت خارج حدود المدرج.
 
الحفل نُظم بإشراف شركة "مومنتس إيفانتس"، ووقفت نجوى بين حجارة المكان العتيق، لتخاطب جمهورها قائلة: "مسا الخير، مسا الحب والأفراح… الإنسان ابن الأمل، وأنا بشوقي دايمًا ألتقي بجمهور الأردن الحبيب".

وفي لحظة دفء استثنائية، صدحت نجوى بموال مؤثر للأردن: "كلما يا أردن بعتني الشوق من لبنان… كل بيت فيك حسبته بيت لبناني".

الهتاف، التصفيق، الرقص وموجات التفاعل لم تهدأ طيلة ساعتين من الغناء الحي، حيث افتتحت كرم الحفل بأغنيتها التراثية "يا مرحبا يا ليل"، ثم أعلنت بعفوية: "هلا في حالة لازم نعلنها… حالة طوارئ"، لتنطلق الأغنية التي تحمل عنوان الألبوم وسط عاصفة من الحماس.

وفي المؤتمر الصحفي الذي تلى الحفل، بدت كرم صادقة وعفوية كعادتها، وقالت: "الفن مش مهنة… هو رسالتي، وأنا متقنة له"، وحول استخدام الذكاء الاصطناعي علّقت: "الـAI أداة العصر، لازم نستخدمه مش نهرب منه"، في إشارة إلى استخدامها ChatGPT في الترويج لحفلها الأخير.

وعن علاقتها بالجمهور الأردني، ختمت نجوى رسالتها قائلة: "الله حيّ النشامى… الجمهور الأردني عزيز على قلبي، وما بقدر مرق وقت طويل بلا ما أجي أسمعهم ويسمعوني".
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