"الله حيّ النشامى"... هذا ما قالته نجوى كرم عن علاقتها بالجمهور الأردني

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الجمهور حضر بكثافة وتفاعل بحماس مع أغانيها الجديدة والقديمة، وسط أجواء طربية امتدّت خارج حدود المدرج.الحفل نُظم بإشراف شركة "مومنتس إيفانتس"، ووقفت بين حجارة المكان العتيق، لتخاطب جمهورها قائلة: "مسا الخير، مسا الحب والأفراح… الإنسان ابن الأمل، وأنا بشوقي دايمًا ألتقي بجمهور الحبيب".وفي لحظة دفء استثنائية، صدحت نجوى بموال مؤثر للأردن: "كلما يا أردن بعتني الشوق من لبنان… كل بيت فيك حسبته بيت لبناني".الهتاف، التصفيق، الرقص وموجات التفاعل لم تهدأ طيلة ساعتين من الغناء الحي، حيث افتتحت كرم الحفل بأغنيتها التراثية "يا مرحبا "، ثم أعلنت بعفوية: "هلا في حالة لازم نعلنها… حالة طوارئ"، لتنطلق الأغنية التي تحمل عنوان الألبوم وسط عاصفة من الحماس.وفي المؤتمر الصحفي الذي تلى الحفل، بدت كرم صادقة وعفوية كعادتها، وقالت: "الفن مش مهنة… هو رسالتي، وأنا متقنة له"، وحول استخدام علّقت: "الـAI أداة العصر، لازم نستخدمه مش نهرب منه"، في إشارة إلى استخدامها ChatGPT في الترويج لحفلها الأخير.وعن علاقتها بالجمهور ، ختمت نجوى رسالتها قائلة: "الله حيّ النشامى… الجمهور الأردني عزيز على قلبي، وما بقدر مرق وقت طويل بلا ما أجي أسمعهم ويسمعوني".