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فنون ومشاهير

محكمة الطفل تنظر مجددًا في قضية نجل محمد رمضان

Lebanon 24
19-07-2025 | 12:19
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حددت محكمة جنح مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر جلسة 9 أيلول المقبل للنظر في الاستئناف المُقدَّم من نجل الفنان محمد رمضان، على القرار القضائي القاضي بتأييد إيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية، في أعقاب مشاجرة اندلعت بينه وبين أحد زملائه داخل نادي "نيو جيزة".
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وكانت محكمة الطفل قد أقرّت سابقًا حكم أول درجة الذي قضى بإيداع نجل رمضان في مؤسسة رعاية، رغم إرفاق ملف القضية بمحاضر وتصريحات رسمية تؤكد حصول تصالح بين الطرفين، وتثبيت ذلك أمام هيئة المحكمة.

من جهته، قدّم المستشار أحمد الجندي، محامي نجل الفنان، مستندات رسمية تُثبت التوصل إلى تسوية كاملة مع أسرة الطفل المجني عليه "عمر"، تتضمن تنازلًا صريحًا عن البلاغ المتعلق بالحادثة التي وقعت داخل أسوار النادي.
كما أكد المستشار أحمد مختار، محامي أسرة الطفل "عمر"، صحة التصالح والتنازل أمام هيئة المحكمة.

شهدت الجلسة حضور الفنان محمد رمضان، الذي أكد خلال تصريحاته أمام المحكمة أن التصالح قد تم، قائلًا: احنا اتراضينا واتصالحنا وكله تمام.

وحضر رمضان الجلسة دعمًا لنجله، إلا أن القاضي طلب منه تقديم بطاقة الرقم القومي لإثبات الحضور، وهو ما لم يكن بحوزته، فأثبت حضوره عبر رخصة القيادة. (فوشيا)

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