نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.. الموت يخطف ممثلا كوميديا شابا

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وكان فينكات، الذي اشتهر بروحه المرحة ولهجته اللافتة، قد نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي عقب تدهور حالته الصحية. وقد خلّف رحيله حزنًا عميقًا في الأوساط الفنية، لا سيما في السينما التيلجو التي عرفته كأحد أبرز وجوه والشر في آنٍ معًا.نال فينكات لقبه الشهير "فيش" بفضل مشهد طريف مستوحى من سوق السمك، ترك بصمة قوية في ذاكرة الجمهور وأصبح لاحقًا علامة مميزة لشخصيته الفنية. شارك في عدد من الأفلام الناجحة مثل "باني"، "أدورس"، "دي" و"ميراباكاي"، حيث أظهر تنوعًا في أدواره جمع بين الكوميديا والطابع الشرير.وكتب المخرج سودهير فارما ناعيًا إياه: "أشعر بحزن عميق لفقدان فيش فينكات غارو. كان حضوره على الشاشة دائمًا باعثًا للفرح"، فيما عبّرت الناشطة مونيكا عن أسفها قائلة: "فقدت السينما التيلغو وجهًا مألوفًا وفنانًا استثنائيًا. ترك بصمة تجاوزت حدود الشاشة".رحيل فيش فينكات يشكّل خسارة لفناني الكوميديا في جنوب ، إذ لطالما أضفى بروحه العفوية وأدائه المتقن نكهةً خاصة على الأفلام التي شارك فيها، ليبقى اسمه حاضرًا في ذاكرة جمهورٍ أحبّه بصدق.