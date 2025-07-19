28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.. الموت يخطف ممثلا كوميديا شابا
Lebanon 24
19-07-2025
|
15:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الممثل الكوميدي
الهندي
فيش فينكات، المعروف باسمه الحقيقي فينكات راج، عن عمر ناهز 53 عامًا، بعد صراع مع فشل كلوي وكبدي حاد، في أحد
المستشفيات الخاصة
بمدينة
حيدر
أباد.
Advertisement
وكان فينكات، الذي اشتهر بروحه المرحة ولهجته اللافتة، قد نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي عقب تدهور حالته الصحية. وقد خلّف رحيله حزنًا عميقًا في الأوساط الفنية، لا سيما في السينما التيلجو التي عرفته كأحد أبرز وجوه
الكوميديا
والشر في آنٍ معًا.
نال فينكات لقبه الشهير "فيش" بفضل مشهد طريف مستوحى من سوق السمك، ترك بصمة قوية في ذاكرة الجمهور وأصبح لاحقًا علامة مميزة لشخصيته الفنية. شارك في عدد من الأفلام الناجحة مثل "باني"، "أدورس"، "دي" و"ميراباكاي"، حيث أظهر تنوعًا في أدواره جمع بين الكوميديا والطابع الشرير.
وكتب المخرج سودهير فارما ناعيًا إياه: "أشعر بحزن عميق لفقدان فيش فينكات غارو. كان حضوره على الشاشة دائمًا باعثًا للفرح"، فيما عبّرت الناشطة مونيكا
ريدي
عن أسفها قائلة: "فقدت السينما التيلغو وجهًا مألوفًا وفنانًا استثنائيًا. ترك بصمة تجاوزت حدود الشاشة".
رحيل فيش فينكات يشكّل خسارة لفناني الكوميديا في جنوب
الهند
، إذ لطالما أضفى بروحه العفوية وأدائه المتقن نكهةً خاصة على الأفلام التي شارك فيها، ليبقى اسمه حاضرًا في ذاكرة جمهورٍ أحبّه بصدق.
مواضيع ذات صلة
دخل في غيبوبة... نقل والد ممثلة معروفة إلى المستشفى وحالته حرجة جدّاً
Lebanon 24
دخل في غيبوبة... نقل والد ممثلة معروفة إلى المستشفى وحالته حرجة جدّاً
20/07/2025 07:55:41
20/07/2025 07:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى وحالتها حرجة... هذا ما حصل مع ممثلة داخل منزلها
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى وحالتها حرجة... هذا ما حصل مع ممثلة داخل منزلها
20/07/2025 07:55:41
20/07/2025 07:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: إصابة مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني في الهجوم الإسرائيلي ونقله للمستشفى في حالة حرجة
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: إصابة مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني في الهجوم الإسرائيلي ونقله للمستشفى في حالة حرجة
20/07/2025 07:55:41
20/07/2025 07:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أسد يهاجم امرأة في استراليا والضحية في حالة حرجة!
Lebanon 24
أسد يهاجم امرأة في استراليا والضحية في حالة حرجة!
20/07/2025 07:55:41
20/07/2025 07:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كادت أن تفقد حياتها.. هذا ما حصل مع "يوتيوبر" أثناء الولادة
Lebanon 24
كادت أن تفقد حياتها.. هذا ما حصل مع "يوتيوبر" أثناء الولادة
23:00 | 2025-07-19
19/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كادت أن تفقد حياتها.. هذا ما حصل مع "يوتيوبر" أثناء الولادة
Lebanon 24
كادت أن تفقد حياتها.. هذا ما حصل مع "يوتيوبر" أثناء الولادة
23:00 | 2025-07-19
19/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلّت بوجه ملطّخ بالدماء.. ماذا حصل مع حبيبة جان يامان العربية؟ (صور)
Lebanon 24
أطلّت بوجه ملطّخ بالدماء.. ماذا حصل مع حبيبة جان يامان العربية؟ (صور)
16:38 | 2025-07-19
19/07/2025 04:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب راغب علامة.. لاعب عربي في أزمة!
Lebanon 24
بسبب راغب علامة.. لاعب عربي في أزمة!
15:53 | 2025-07-19
19/07/2025 03:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة الطفل تنظر مجددًا في قضية نجل محمد رمضان
Lebanon 24
محكمة الطفل تنظر مجددًا في قضية نجل محمد رمضان
12:19 | 2025-07-19
19/07/2025 12:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
Lebanon 24
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
03:40 | 2025-07-19
19/07/2025 03:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
Lebanon 24
600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
04:15 | 2025-07-19
19/07/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
09:00 | 2025-07-19
19/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
13:20 | 2025-07-19
19/07/2025 01:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. هذا ما يتحضر له "حزب الله"!
Lebanon 24
معلومات.. هذا ما يتحضر له "حزب الله"!
13:10 | 2025-07-19
19/07/2025 01:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2025-07-19
كادت أن تفقد حياتها.. هذا ما حصل مع "يوتيوبر" أثناء الولادة
23:00 | 2025-07-19
كادت أن تفقد حياتها.. هذا ما حصل مع "يوتيوبر" أثناء الولادة
16:38 | 2025-07-19
أطلّت بوجه ملطّخ بالدماء.. ماذا حصل مع حبيبة جان يامان العربية؟ (صور)
15:53 | 2025-07-19
بسبب راغب علامة.. لاعب عربي في أزمة!
12:19 | 2025-07-19
محكمة الطفل تنظر مجددًا في قضية نجل محمد رمضان
10:40 | 2025-07-19
بتنورة قصيرة جداً.. هيفا وهبي تُشعل الجدل بإطلالة وُصفت "بالغريبة" (صور)
فيديو
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
20/07/2025 07:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
20/07/2025 07:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
20/07/2025 07:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24