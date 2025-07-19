Advertisement

فنون ومشاهير

كادت أن تفقد حياتها.. هذا ما حصل مع "يوتيوبر" أثناء الولادة

Lebanon 24
19-07-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1394024-638885660508089176.png
Doc-P-1394024-638885660508089176.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في قصة مؤثرة هزّت جمهور قناة "السيد كيت" على يوتيوب، كشفت كيت ألبريشت، المعروفة بمحتواها الإبداعي في التصميم الداخلي ومشاريع "اصنعها بنفسك"، عن تفاصيل صادمة بشأن انهيارها الصحي المفاجئ بعد ولادة طفلها الثاني، مارس، في 22 مايو 2025.
Advertisement

رغم أن الولادة كانت طبيعية وفي المنزل، خلافًا لولادتها السابقة لابنها مون عام 2019 التي تمت بعملية قيصرية، إلا أن الفرحة لم تدم طويلاً. بعد أسبوعين فقط، وبينما كانت كيت تستريح في منزلها، فقدت وعيها فجأة واصطدمت بالحائط، تاركةً صديقتها التي كانت ترعى الطفلة في حالة من الذهول والخوف.

زوجها جوي زهر، الذي عاد من حفلة عيد ميلاد مع ابنهما مون، وجد كيت ملقاة على السرير والدم ينزف من فمها. قال لمجلة People: "قفزت على السرير وصرخت، لكنها لم تستجب. كانت فاقدة للوعي تمامًا".

سارع جوي بطلب الطوارئ، وتمكّن صديق العائلة من الاستعانة بمسعف من طاقم تصوير كان يعمل في الحي. خلال نقلها إلى المستشفى، عانت كيت من نوبات صرع واضطر الأطباء إلى إدخالها في غيبوبة طبية مؤقتة لحماية دماغها، وسط مخاوف من احتمال حدوث نزيف دماغي.
YouTuber Duo Mr. Kate Welcome Second Baby. Weeks Later, She Ends Up in a Coma (Exclusive)

التشخيص المفاجئ كان: تسمم الحمل المتأخر، وهي حالة طبية خطيرة تُصيب بعض النساء بعد الولادة وتُهدد حياتهن إذا لم تُكتشف في الوقت المناسب. وأوضح جوي: "كنا نعرف الكثير عن الحمل، لكن لم يخبرنا أحد أنه من الممكن أن يظهر التسمم حتى بعد أسبوعين من الولادة".

لحسن الحظ، تجاوزت كيت أزمتها الصحية وتعافت، وشاركت صورة لها مع طفلتها مارس على إنستغرام، طمأنت فيها جمهورها، وكتبت:
 
مواضيع ذات صلة
كادت أن تفقد حياتها.. هذا ما حصل مع "يوتيوبر" أثناء الولادة
lebanon 24
20/07/2025 07:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
كادت أن تموت وأجرت 3 عمليات... شقيقة ممثل تتعرض لوعكة صحية بعد ولادة طفلها الثاني (صور)
lebanon 24
20/07/2025 07:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
كادت أن تفقد عينها بسبب خطأ طبي.. فنانة شهيرة تطلب من الجمهور الدعاء لها
lebanon 24
20/07/2025 07:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أثناء عملهم في محطّة تكرير بخلدة.. هذا ما حصل مع بعض العمال!
lebanon 24
20/07/2025 07:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2025-07-19
16:38 | 2025-07-19
15:53 | 2025-07-19
15:34 | 2025-07-19
12:19 | 2025-07-19
10:40 | 2025-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24