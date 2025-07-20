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فنون ومشاهير

نُقِلَ إلى أميركا للعلاج... ممثل شهير يتعرّض للإصابة وهذا ما كُشِفَ عن وضعه الصحيّ

Lebanon 24
20-07-2025 | 08:48
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أُصيب الممثل الهنديّ الشهير شاروخان، خلال تصويره لمشهد عنيف، ضمن أحداث فيلمه الجديد "كينغ".
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وكشفت مصادر مقرّبة من شاروخان، أنّه أُصيب في الكتف، ونُقِلَ إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة للعلاج.
 
 
وأشارت تقارير إلى أنّ إصابة شاروخان غير خطيرة، لكن الأطباء نصحوه بأخذ راحة لمدة شهر. (الامارات 24)
 
 
 
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