نُقِلَ إلى أميركا للعلاج... ممثل شهير يتعرّض للإصابة وهذا ما كُشِفَ عن وضعه الصحيّ

أُصيب الممثل الهنديّ الشهير ، خلال تصويره لمشهد عنيف، ضمن أحداث فيلمه الجديد "كينغ".

Advertisement

وكشفت مصادر مقرّبة من شاروخان، أنّه أُصيب في الكتف، ونُقِلَ إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة للعلاج.

وأشارت تقارير إلى أنّ إصابة شاروخان غير خطيرة، لكن الأطباء نصحوه بأخذ راحة لمدة شهر. (الامارات 24)