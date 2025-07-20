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فنون ومشاهير

بعد فقدان الإتّصال بها... العثور على جثة مذيعة شابة داخل شقتها كيف توفيت؟

Lebanon 24
20-07-2025 | 09:47
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كشفت موقع "حرييت التركي"، أنّه بعد فقدان الإتّصال بها لـ36 ساعة في اسطنبول، عثرت السلطات التركية على جثة المذيعة الشابة إيسن غوك.
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ورجّحت وسائل إعلام تركيّة أنّ تكون المذيعة الشابة قد أقدمت على الإنتحار شنقاً داخل شقتها. (العربية)
 
 
 
 
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