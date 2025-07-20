28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
وضعه الماديّ صعب جدّاً... بطل مسلسل "باب الحارة" ينام في الشارع ويُوجّه نداءً (فيديو)
Lebanon 24
20-07-2025
|
10:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد انتشار صور له عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، ظهر فيها وهو ينام في الشارع ويبيع الحلوى، طالب الكثيرون نقابة الفنانين في
سوريا
، بالتدخل لإيجاد عمل للممثل السوريّ أيهم عيادة، الذي اشتهر في مسلسل "
باب الحارة
".
Advertisement
كما وجّه عيادة نداءً، ناشد فيه المخرجين والمنتجين السوريين كيّ يمنحوه فرصة جديدة للعودة إلى الساحة الفنية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بطل مسلسل "باب الحارة"... ممثل سوريّ يتحدّث عن "بيع هويّته" لإنقاذ حياة والدته
Lebanon 24
بطل مسلسل "باب الحارة"... ممثل سوريّ يتحدّث عن "بيع هويّته" لإنقاذ حياة والدته
20/07/2025 20:42:03
20/07/2025 20:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مرتدية "كروب توب" وتنورة… بطلة مسلسل باب الحارة تستمتع بوقتها على البحر (فيديو)
Lebanon 24
مرتدية "كروب توب" وتنورة… بطلة مسلسل باب الحارة تستمتع بوقتها على البحر (فيديو)
20/07/2025 20:42:03
20/07/2025 20:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالأبيض... نجمة مسلسل "باب الحارة" تدخل القفص الأبيض شاهدوا عريسها
Lebanon 24
أطلت بالأبيض... نجمة مسلسل "باب الحارة" تدخل القفص الأبيض شاهدوا عريسها
20/07/2025 20:42:03
20/07/2025 20:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة مقتل بطل مسلسل "يوسف الصديق" بغارة إسرائيلية؟
Lebanon 24
ما حقيقة مقتل بطل مسلسل "يوسف الصديق" بغارة إسرائيلية؟
20/07/2025 20:42:03
20/07/2025 20:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بعد فقدان الإتّصال بها... العثور على جثة مذيعة شابة داخل شقتها كيف توفيت؟
Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال بها... العثور على جثة مذيعة شابة داخل شقتها كيف توفيت؟
09:47 | 2025-07-20
20/07/2025 09:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى أميركا للعلاج... ممثل شهير يتعرّض للإصابة وهذا ما كُشِفَ عن وضعه الصحيّ
Lebanon 24
نُقِلَ إلى أميركا للعلاج... ممثل شهير يتعرّض للإصابة وهذا ما كُشِفَ عن وضعه الصحيّ
08:48 | 2025-07-20
20/07/2025 08:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"جنّت العالم وينها مرتو؟".. فيديو مثير للجدل ينتشر لراغب علامة مع معجبة هكذا قبّلته (فيديو)
Lebanon 24
"جنّت العالم وينها مرتو؟".. فيديو مثير للجدل ينتشر لراغب علامة مع معجبة هكذا قبّلته (فيديو)
07:17 | 2025-07-20
20/07/2025 07:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ تنتشر لشربل إبن عادل كرم... شاهدوا كيف أصبح
Lebanon 24
صورٌ تنتشر لشربل إبن عادل كرم... شاهدوا كيف أصبح
05:36 | 2025-07-20
20/07/2025 05:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة عامرة.. الأوركسترا الوطنية تتألق في إهدن
Lebanon 24
ليلة عامرة.. الأوركسترا الوطنية تتألق في إهدن
04:39 | 2025-07-20
20/07/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
على أوتوستراد خلدة... هذا ما يجري
Lebanon 24
على أوتوستراد خلدة... هذا ما يجري
02:33 | 2025-07-20
20/07/2025 02:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "القرض الحسن".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "القرض الحسن".. هذا ما جاء فيه
14:10 | 2025-07-19
19/07/2025 02:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لنصرالله بشأن السويداء.. شاهدوا ماذا قال
Lebanon 24
فيديو لنصرالله بشأن السويداء.. شاهدوا ماذا قال
16:30 | 2025-07-19
19/07/2025 04:30:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
15:30 | 2025-07-19
19/07/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب "فنانة كبيرة" عن 61 عاماً
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب "فنانة كبيرة" عن 61 عاماً
08:45 | 2025-07-20
20/07/2025 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:47 | 2025-07-20
بعد فقدان الإتّصال بها... العثور على جثة مذيعة شابة داخل شقتها كيف توفيت؟
08:48 | 2025-07-20
نُقِلَ إلى أميركا للعلاج... ممثل شهير يتعرّض للإصابة وهذا ما كُشِفَ عن وضعه الصحيّ
07:17 | 2025-07-20
"جنّت العالم وينها مرتو؟".. فيديو مثير للجدل ينتشر لراغب علامة مع معجبة هكذا قبّلته (فيديو)
05:36 | 2025-07-20
صورٌ تنتشر لشربل إبن عادل كرم... شاهدوا كيف أصبح
04:39 | 2025-07-20
ليلة عامرة.. الأوركسترا الوطنية تتألق في إهدن
04:12 | 2025-07-20
هاني شاكر يهاجم انتقادات راغب علامة.. وهذا ما قاله عن فضل شاكر
فيديو
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
20/07/2025 20:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
20/07/2025 20:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
20/07/2025 20:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24