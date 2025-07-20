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فنون ومشاهير

وضعه الماديّ صعب جدّاً... بطل مسلسل "باب الحارة" ينام في الشارع ويُوجّه نداءً (فيديو)

Lebanon 24
20-07-2025 | 10:17
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بعد انتشار صور له عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، ظهر فيها وهو ينام في الشارع ويبيع الحلوى، طالب الكثيرون نقابة الفنانين في سوريا، بالتدخل لإيجاد عمل للممثل السوريّ أيهم عيادة، الذي اشتهر في مسلسل "باب الحارة".
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كما وجّه عيادة نداءً، ناشد فيه المخرجين والمنتجين السوريين كيّ يمنحوه فرصة جديدة للعودة إلى الساحة الفنية. (ارم نيوز)
 
 
 
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