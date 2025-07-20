وضعه الماديّ صعب جدّاً... بطل مسلسل "باب الحارة" ينام في الشارع ويُوجّه نداءً (فيديو)

بعد انتشار صور له عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، ظهر فيها وهو ينام في الشارع ويبيع الحلوى، طالب الكثيرون نقابة الفنانين في ، بالتدخل لإيجاد عمل للممثل السوريّ أيهم عيادة، الذي اشتهر في مسلسل " ".

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كما وجّه عيادة نداءً، ناشد فيه المخرجين والمنتجين السوريين كيّ يمنحوه فرصة جديدة للعودة إلى الساحة الفنية. (ارم نيوز)