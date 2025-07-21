Advertisement

فنون ومشاهير

شطب 3 مطربين من نقابة الفنانين.. إليكم السبب

Lebanon 24
21-07-2025 | 02:54
A-
A+
Doc-P-1394476-638886892680436374.jpg
Doc-P-1394476-638886892680436374.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام نقيب الموسيقيين في مصر الفنان مصطفى كامل، بإصدار بيان وجّه فيه رسائل مباشرة لأعضاء الجمعية العمومية، حاملي التصاريح والجمهور، مؤكدًا اتخاذ حزمة من الإجراءات الحاسمة لضبط الساحة الغنائية في مصر، ورفع مستوى الالتزام المهني.
Advertisement

وجاء البيان انه تم شطب 3 أعضاء من شعبة الأداء الصوتي نهائيًا.

وكشف كامل أن النقابة تابعت في سرية تامة حفلات أقيمت في القاهرة والساحل الشمالي، وذلك بتحليل الفيديوهات المتداولة، ما أسفر عن رصد مخالفات جسيمة.

وبناءً عليه، تقرر شطب 3 من أعضاء شعبة الأداء الصوتي نهائيًا، بعد إخلالهم بالتعهدات التي وقّعوا عليها مسبقًا، والتي نصت على سحب بعض الفيديوهات القديمة ومنع إعادة عرضها.

وأوضح أنه تعمّد عدم ذكر أسمائهم لتجنّب منحهم شهرة لا يستحقونها، مؤكدًا أن عمليات الرصد مستمرة لضبط كل من يخالف اللوائح.

وأكد كامل أن النقابة قامت بالتنسيق مع المصنفات الفنية والجهات المعنية، لتسليمهم قائمة بأسماء المخالفين من غير الأعضاء أو من غير حاملي التصاريح، مع الطلب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يشمل تحرير محاضر رسمية.

كما كُلّفت الإدارة القانونية للنقابة بمتابعة هذه القضايا على مستوى الجمهورية، في إطار الحرص على تطبيق القانون وحماية مهنة الموسيقى.

وأشار النقيب إلى اتخاذ قرارات إيقاف مؤقت في بعض الحالات، دون فرض غرامات مالية، تأكيدًا على مبدأ أن النقابة لا تسعى وراء العائد المادي بقدر ما تسعى لحماية الذوق العام والدفاع عن شرف المهنة.

كما أكد أن النقابة تمر حاليًا بفترة استقرار مالي، مما يعزز قدرتها على اتخاذ قرارات عادلة دون ضغوط.

وقال: "لن أتهاون مع من يسيء للفن المصري، وسأحافظ على المهنة مهما كانت الضغوط. هذا المنصب تكليف لا تشريف، وسأظل في خدمة أبناء المهنة بكل ضمير".(وكالات)
مواضيع ذات صلة
بعد شطب سلاف فواخرجي.. نقابة الفنانين في سوريا تسحب عضوية 4 فنانين من بينهم مطرب شهير (صورة)
lebanon 24
21/07/2025 14:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
على الرغم من شطبها من نقابة الفنانين.. تكريم سلاف فواخرجي في هذا البلد (صور)
lebanon 24
21/07/2025 14:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
lebanon 24
21/07/2025 14:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة أصحاب الصهاريج تحذر وتناشد الحكومة.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
21/07/2025 14:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:59 | 2025-07-21
05:37 | 2025-07-21
03:43 | 2025-07-21
03:36 | 2025-07-21
02:41 | 2025-07-21
01:58 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24