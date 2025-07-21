شطب 3 مطربين من نقابة الفنانين.. إليكم السبب

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قام نقيب الموسيقيين في مصر الفنان ، بإصدار بيان وجّه فيه رسائل مباشرة لأعضاء الجمعية العمومية، حاملي التصاريح والجمهور، مؤكدًا اتخاذ حزمة من الإجراءات الحاسمة لضبط الساحة الغنائية في مصر، ورفع مستوى الالتزام المهني.وجاء البيان انه تم شطب 3 أعضاء من شعبة الأداء الصوتي نهائيًا.وكشف كامل أن النقابة تابعت في سرية تامة حفلات أقيمت في والساحل ، وذلك بتحليل الفيديوهات المتداولة، ما أسفر عن رصد مخالفات جسيمة.وبناءً عليه، تقرر شطب 3 من أعضاء شعبة الأداء الصوتي نهائيًا، بعد إخلالهم بالتعهدات التي وقّعوا عليها مسبقًا، والتي نصت على سحب بعض الفيديوهات القديمة ومنع إعادة عرضها.وأوضح أنه تعمّد عدم ذكر أسمائهم لتجنّب منحهم شهرة لا يستحقونها، مؤكدًا أن عمليات الرصد مستمرة لضبط كل من يخالف اللوائح.وأكد كامل أن النقابة قامت بالتنسيق مع المصنفات الفنية والجهات المعنية، لتسليمهم قائمة بأسماء المخالفين من غير الأعضاء أو من غير حاملي التصاريح، مع الطلب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يشمل تحرير محاضر رسمية.كما كُلّفت الإدارة القانونية للنقابة بمتابعة هذه على مستوى الجمهورية، في إطار الحرص على تطبيق القانون وحماية مهنة الموسيقى.وأشار النقيب إلى اتخاذ قرارات إيقاف مؤقت في بعض الحالات، دون فرض غرامات مالية، تأكيدًا على مبدأ أن النقابة لا تسعى وراء العائد المادي بقدر ما تسعى لحماية الذوق العام والدفاع عن شرف المهنة.كما أكد أن النقابة تمر حاليًا بفترة استقرار مالي، مما يعزز قدرتها على اتخاذ قرارات عادلة دون ضغوط.وقال: "لن أتهاون مع من يسيء للفن المصري، وسأحافظ على المهنة مهما كانت الضغوط. هذا المنصب تكليف لا تشريف، وسأظل في خدمة أبناء المهنة بكل ضمير".(وكالات)