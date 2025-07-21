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فنون ومشاهير

بعد 5 أيام فقط من احتفاله بعيد ميلاده.. وفاة ممثل قدير داخل منزله (صور)

Lebanon 24
21-07-2025 | 03:36
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عن عمر ناهز 97 عاماً، توفي الممثل الأميركي توم تروب المعروف بأدواره في أفلام ومسرحيات شهيرة أبرزها سلسلة "المهمة المستحيلة"، وذلك بعد 5 أيام فقط من احتفاله بعيد ميلاده.
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ووفق ما ذكره موقع "تقارير هوليوود" فإن الممثل فارق الحياة في منزله بمدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا لأسباب طبيعية. 
 
 
 
 
وتأتي وفاته بعد أكثر من عامين على رحيل زوجته الممثلة كارول كوك، التي توفيت في كانون الثاني 2023.

وإلى جانب مشاركته في "المهمة المستحيلة"، عُرف تروب بأدواره في أفلام مثل My Own Private Idaho وCagney & Lacey، كما شارك في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية البارزة في تسعينيات القرن الماضي.
 
 
في عام 1957، ظهر للمرة الأولى على مسرح برودواي، ولعب لاحقاً دور "بيتر فان دان" في مسرحية "مذكرات آن فرانك"، بعد ذلك انتقل إلى لوس أنجليس حيث انطلقت مسيرته في التلفزيون والسينما، وشارك في أعمال مثل: The Fugitive، Star Trek، chips ،Cheers Murder, Wrote، Knots Landing، Kelly’s Heroes، وDevil’s Brigade.

كما برز في عدد من المسرحيات إلى جانب زوجته الراحلة، منها "الأسد في الشتاء" و"لعبة الجن"، وشارك بمفرده في عروض مثل "نفس الوقت في العام المقبل" و"كوميديا رومانسية"، إضافة إلى أدائه اللافت في مسرحية الممثل الواحد "مذكرات مجنون" التي شارك في كتابتها.(24) 
 
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