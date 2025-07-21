بعد اتّهامها بـ"الخيانة" بسبب دفاعها عن أهالي ، كتبت الممثلة السوريّة عبر حسابها على منصّة "إكس":

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"الدفاع عن أهلنا في السويداء الذين بقتلون

وينكل بهم بأبشع الأشكال والطرق ويهان شيوخهم وتختطف نساؤهم أمام الملأ!

لا يعني أن تتهمونا بالخيانة !

كيف لها أن تكون خيانة يا أبناء وطني وأهلنا في السويداء أبناء هذا الوطن أيضا !

أليسوا سوريين ؟

إنهم طيبون، مسالمون، لم يعتدوا يوماً على أحد … بقوا في محافظتهم الوادعة، على مبدأ ( لا ضرر ولا ضرار )

ولم يغادروها لقتل اخوتهم في محافظة أخرى !



كونوا على يقين يا إخوتي لا أحد فينا يقبل التعامل مع عدونا المشترك ( الأوحد).. ولا أن يدخل عدونا شبرا واحدا من كما حصل في الشهور الأخيرة

ولا أن يضرب عاصمتها ومحافظاتها ومقدراتها ،

فسوريا لنا وليست ملكا لأشخاص أو أنظمة،

ونحن جميعا المتضررون وليس هم !



ولربما أو على الأكيد لو كنا قبلنا بالصهيوني سابقا لما استمرت حرب ال ١٤ سنة … وكنا عشنا في سوريا هانئين ( كما يقولون ) !

ولكن السوري تربى على السيادة وتربى أن هناك محتل علينا طرده من فلسطيننا وجولاننا

وأن كل شبر من أرضه هي عزبزة ويفديها بروحه ..

وأن لغزة علينا حق الى يوم …



ولكن ولأننا لسنا في قلب المعمعة كما أهلنا في السويداء أو في الساحل السوري لا يحق لنا عبر السوشل ميديا أن نملي عليهم الوطنيّة وهم يعانون ما يعانون … ومن حقهم أن يتعلقوا بقشّة أمل تبقيهم أحياء على الأقل… كما فعل أهلنا في وفي السوري منذ سنوات وطالبوا بالحماية الدولية لتحميهم !

ومهما شعرنا أنتم ونحن بهم … لم نكن لنعيش حقاً عذاباتهم …



ليس هناك سوري يريد أو يقبل بالتقسيم وليس هناك سوري يفرح باستباحة أرضه ولا بالتداوي في مستشفيات العدو ولا بالشماتة وتوزيع الحلويات في عدوانهم علينا ولا ولا ولا ولا ولا …



ولكن أسفي أن ير الموجوع خلاصه وحياته عند من وضع له السم البطيء … خوفا من سم يأتيه على عجل من أخيه …



أسفي بقبول السوريين التوقيع على ورقة الموت الرحيم … وهم ينتظرون فرجاً من أخ ورب أرحم …



أسفي عليهم وعلينا وعليكم

أسف وليس سلام ،

سلام… كان و ظل وهماً ندعيه …



والرحمة للجميع…"