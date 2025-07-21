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فنون ومشاهير

شطب 3 أعضاء من نقابة المهن الموسيقيّة في مصر

Lebanon 24
21-07-2025 | 08:03
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أعلن نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، عن شطب 3 أعضاء من شعبة الأداء الصوتي، بسبب خرقهم لتعهدات سابقة، تمنع إعادة نشر أو تقديم فيديوهات قديمة.
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وأوضح كامل أنّه لم يقمّ بذكر أسماء الأعضاء لعدم إعطائهم شهرة "لا يستحقونها". (روسيا اليوم)
 
 
 
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