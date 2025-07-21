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فنون ومشاهير
شطب 3 أعضاء من نقابة المهن الموسيقيّة في مصر
Lebanon 24
21-07-2025
|
08:03
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أعلن نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان
مصطفى كامل
، عن شطب 3 أعضاء من شعبة الأداء الصوتي، بسبب خرقهم لتعهدات سابقة، تمنع إعادة نشر أو تقديم فيديوهات قديمة.
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وأوضح كامل أنّه لم يقمّ بذكر أسماء الأعضاء لعدم إعطائهم شهرة "لا يستحقونها". (روسيا اليوم)
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