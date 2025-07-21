شطب 3 أعضاء من نقابة المهن الموسيقيّة في مصر

أعلن نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان ، عن شطب 3 أعضاء من شعبة الأداء الصوتي، بسبب خرقهم لتعهدات سابقة، تمنع إعادة نشر أو تقديم فيديوهات قديمة.

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وأوضح كامل أنّه لم يقمّ بذكر أسماء الأعضاء لعدم إعطائهم شهرة "لا يستحقونها". (روسيا اليوم)