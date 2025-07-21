فضل شاكر يتجه لتسليم نفسه للقضاء.. إليكم التفاصيل

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كشف مصدر مقرب من لـ "وان" أن :الفنان قرر تسليم نفسه للقضاء قريباً، وذلك بعد تعرضه لمضايقات من جماعات "إسلامية" في بسبب إصداره لأغنيات وتسجيلها داخل المخيم.وأشار المصدر إلى أن "تم تهديد فضل بالقتل والطرد، وهو سيتوقف عن إصدار الأغنيات إلى حين خروجه من المخيم". (One tv)