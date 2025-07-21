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فنون ومشاهير

فضل شاكر يتجه لتسليم نفسه للقضاء.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-07-2025 | 08:49
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كشف مصدر مقرب من فضل شاكر لـ "وان" أن :الفنان قرر تسليم نفسه للقضاء قريباً، وذلك بعد تعرضه لمضايقات من جماعات "إسلامية" في مخيم عين الحلوة بسبب إصداره لأغنيات وتسجيلها داخل المخيم.
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وأشار المصدر إلى أن "تم تهديد فضل بالقتل والطرد، وهو سيتوقف عن إصدار الأغنيات إلى حين خروجه من المخيم". (One tv)
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