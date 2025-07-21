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فنون ومشاهير

بعد قرار منع راغب علامة من الغناء في مصر... شقيقه يخرج عن صمته وهذا ما كشفه

Lebanon 24
21-07-2025 | 13:32
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خرج خضر علامة، شقيق الفنان اللبناني راغب علامة ومدير أعماله، عن صمته وعلق على قرار منع الأخير من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق على خلفية حفله الأخير.
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وصرّح خضر في حديث لموقع "المصري اليوم": "حتى الآن لم يصلني أي قرار رسمي بخصوص ما تم تداوله حول إيقاف راغب عن الغناء في مصر، سأتابع الأمر مع الجهات المعنية في مصر، وسأتواصل مع النقيب مصطفى كامل لمعرفة تفاصيل المشكلة والأزمة، وإن شاء الله يتم حلها قريبًا".


وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر بيانًا صحفيًا أعلن فيه قرار إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعائه للتحقيق بسبب الأحداث التي وقعت خلال أحد حفلاته الأخيرة.

 
 
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