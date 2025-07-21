بعد قرار منع راغب علامة من الغناء في مصر... شقيقه يخرج عن صمته وهذا ما كشفه

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وصرّح خضر في حديث لموقع " ": "حتى الآن لم يصلني أي قرار رسمي بخصوص ما تم تداوله حول إيقاف عن الغناء في مصر، سأتابع الأمر مع الجهات المعنية في مصر، وسأتواصل مع النقيب لمعرفة تفاصيل المشكلة والأزمة، وإن شاء الله يتم حلها قريبًا".وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر بيانًا صحفيًا أعلن فيه قرار إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعائه للتحقيق بسبب الأحداث التي وقعت خلال أحد حفلاته الأخيرة.