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فنون ومشاهير

بعد إيقافه عن الغناء في مصر.. راغب علامة يكشف حقيقة "مشاهد القبلة"

Lebanon 24
21-07-2025 | 16:06
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علّق الفنان اللبناني راغب علامة على قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر بإيقافه عن الغناء واستدعائه للتحقيق، وذلك على خلفية ما وصفته النقابة بـ"سلوك مشين" شهدته حفله الأخير في الساحل الشمالي.
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وفي تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" مساء الاثنين، أعرب علامة عن استغرابه من القرار، قائلاً إنه علم به من الأصدقاء ووسائل الإعلام، دون أي تواصل رسمي مباشر، وأضاف: "تاريخي مع مصر ومحبة المصريين لي لا تختزلها قبلة عفوية من معجبة".

وأوضح أن الصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التُقطت من زاوية توحي بأن الفتاة قبلته على فمه، وهو ما نفاه تمامًا، مؤكداً أن "الفتاة ليست مصرية بل سائحة عربية، وكانت تعبر عن فرحتها لا أكثر".

وأشار علامة إلى أن تفاعل الجمهور معه خلال حفلاته أمر طبيعي، وأنه يبادل معجبيه الحب والتقدير، وقال ممازحًا: "اعتبروني عبد الحليم حافظ أو سعاد حسني". وشدد على أن مسؤولية تنظيم الحفل ومنع الجمهور من الصعود إلى المسرح تقع على عاتق الجهة المنظمة، لا على الفنان.

وتابع علامة حديثه قائلاً إن "القبلة لم تحدث على المسرح بل كانت خلف الكواليس أثناء خروجه من الحفل"، مشيرًا إلى أن "الطريق كان مكتظًا بالمعجبين، وأنا لا أتعامل معهم بتعالٍ، بل أحرص دائمًا على احترامهم والتفاعل معهم".

كما كشف عن تواصله مع نقيب الموسيقيين في مصر، مصطفى كامل، موضحًا له حقيقة الصورة المتداولة، ومؤكدًا أن أسرته تحب أجواء الساحل الشمالي، وأنه يكنّ لمصر وشعبها كل الحب والتقدير.

وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية قد أعلنت في وقت سابق الاثنين، إيقاف راغب علامة عن الغناء داخل مصر واستدعاءه للتحقيق، بعد انتشار مشاهد وصفتها بـ"المسيئة وغير المعتادة في المجتمع المصري"، على خلفية صعود معجبات إلى المسرح واحتضان الفنان وتقبيله خلال الحفل.

وأكد النقيب مصطفى كامل أن "أرض مصر لا تقبل تكرار مثل هذه المشاهد، التي تمسّ القيم والتقاليد"، معتبرًا أن "ما حدث لا يليق بتاريخ الفن المصري ومكانته". (روسيا اليوم)
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