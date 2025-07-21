"كان فاقد النطق"... ابنة فنان راحل تكشف تفاصيل مرض والدها قبل وفاته (فيديو)

حلّت إيمان، ابنة الفنان الراحل ، ضيفة على برنامج "الستات" عبر ، حيث استعرضت ذكرياتها مع والدها، وتحدثت عن علاقته بنجوم الوسط الفني، كما كشفت تفاصيل عن أيامه الأخيرة قبل وفاته.

وعن فترة مرضه، قالت إيمان: "كان فاقد النطق في آخر أيامه، وماكانش يقدر يخش في حوار معاكي، لكن كنا نقوله آية من كان يكمل الآية كلها، وهو كان مسلسل وكان خلاص خلص تصوير آخر مشهد، وكان عايش في إسكندرية وقتها وراح على شقته وهو بيتعشى بالليل مكانش قادر يشيل دراعه ودخل نام، وعلى دراعه تقل أكتر وبعدها لسانه تقل، وكانت جلطة وبعدها أثرت ".