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فنون ومشاهير

"كان فاقد النطق"... ابنة فنان راحل تكشف تفاصيل مرض والدها قبل وفاته (فيديو)

Lebanon 24
21-07-2025 | 23:00
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حلّت إيمان، ابنة الفنان الراحل سيد زيان، ضيفة على برنامج "الستات" عبر قناة النهار، حيث استعرضت ذكرياتها مع والدها، وتحدثت عن علاقته بنجوم الوسط الفني، كما كشفت تفاصيل عن أيامه الأخيرة قبل وفاته.

وعن فترة مرضه، قالت إيمان: "كان فاقد النطق في آخر أيامه، وماكانش يقدر يخش في حوار معاكي، لكن كنا نقوله آية من القرآن الكريم كان يكمل الآية كلها، وهو كان بيصور مسلسل وكان خلاص خلص تصوير آخر مشهد، وكان عايش في إسكندرية وقتها وراح على شقته وهو بيتعشى بالليل مكانش قادر يشيل دراعه ودخل نام، وعلى الفجر دراعه تقل أكتر وبعدها لسانه تقل، وكانت جلطة وبعدها أثرت على الرجل".


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