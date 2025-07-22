"لو تعرفي"... مفاجأة وائل كفوري الجديدة

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شوّق ملك جمهوره على لأغنيته المُرتقبة "لو تعرفي" من ألبومه الجديد "WK25".في التفاصيل، نشر فيديو ترويجي لأغنيته "لو تعرفي" المُنتظرة عبر صفحته الرسمية على إنستغرام ظهر فيه مع فريق العمل أثناء كتابة كلمات الأغنية، حيث بدا التناغم والتركيز واضحين بينهم، بينما أُرفق الفيديو بصوت وائل وهو يؤدي كلمات الأغنية.وعلّق كاتبًا:" لو تعرفي...الأغنية الخامسة... 22/07/25"وانهالت تعليقات روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أظهروا حماسهم للاستماع لأحدث أعمال وائل كفوري الفنّية وكتبوا:" أخيرًا"، " بالتوفيق حبي"، " مدلعنا وائل"، " ناطرين ع ناااااار"، " نااااطرينك يا غاالي على نااار"، " اكيد قنبلة جديدة هاتغير عالمنا و مفهوم الحب فى حياتنا" وغيرها....