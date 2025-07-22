شيرين عبد الوهاب تستعيد حساباتها.. اليكم التفاصيل

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استعادت الفنانة السيطرة الكاملة على جميع حساباتها الرسمية عبر ، بعد التوصل إلى اتفاق صلح مع مدير صفحاتها السابق، أنهى أزمة قانونية استمرت لأشهر.وذكرت وسائل إعلام محلية أن عملية التسليم جاءت في محضر رسمي، بحضور المستشار ، محامي الفنانة، إذ تم تسليم كلمات المرور والبيانات الخاصة بالحسابات إلى ، لتستأنف تواصلها مع جمهورها من خلال منصاتها الأصلية على مواقع مثل X (تويتر سابقًا)، تيك توك، ، ، وقناة ، التي تُعد المنصات الوحيدة المعتمدة لنشر أخبارها وأعمالها الفنية.