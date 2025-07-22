Advertisement

فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تستعيد حساباتها.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-07-2025 | 02:37
A-
A+
Doc-P-1394914-638887755502676699.jpg
Doc-P-1394914-638887755502676699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استعادت الفنانة شيرين عبدالوهاب السيطرة الكاملة على جميع حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التوصل إلى اتفاق صلح مع مدير صفحاتها السابق، أنهى أزمة قانونية استمرت لأشهر.
Advertisement

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عملية التسليم جاءت في محضر رسمي، بحضور المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة، إذ تم تسليم كلمات المرور والبيانات الخاصة بالحسابات إلى شيرين، لتستأنف تواصلها مع جمهورها من خلال منصاتها الأصلية على مواقع مثل X (تويتر سابقًا)، تيك توك، يوتيوب، تليغرام، وقناة واتساب، التي تُعد المنصات الوحيدة المعتمدة لنشر أخبارها وأعمالها الفنية.
مواضيع ذات صلة
هل ستستقر شيرين عبد الوهاب في لبنان؟
lebanon 24
22/07/2025 12:24:18 Lebanon 24 Lebanon 24
من هي صاحبة لقب "صوت مصر"؟ أنغام أو شيرين عبد الوهاب؟
lebanon 24
22/07/2025 12:24:18 Lebanon 24 Lebanon 24
استدعاء شيرين عبد الوهاب الى النيابة.. ما القصة؟
lebanon 24
22/07/2025 12:24:18 Lebanon 24 Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب في لبنان.. لكن ممنوعة من رؤية فضل شاكر!
lebanon 24
22/07/2025 12:24:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:12 | 2025-07-22
04:55 | 2025-07-22
00:15 | 2025-07-22
23:00 | 2025-07-21
16:06 | 2025-07-21
15:15 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24