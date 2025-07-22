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فنون ومشاهير
بعد منعه من الغناء في مصر.. هذا ما قاله راغب علامة
Lebanon 24
22-07-2025
|
04:55
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أكد الفنان اللبناني
راغب علامة
أن الصورة المتداولة في إحدى حفلاته مؤخرًا، والتي أثارت جدلًا واسعًا، التقطت من زاوية خادعة.
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وأوضح علامة أن ما حدث لم يكن أكثر من لحظة عفوية من إحدى المعجبات اللاتي عبرت عن سعادتها بالحفل.
وقال علامة في مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الصورة المنتشرة أظهرت الأمر بشكل غير دقيق، المعجبة لم تكن
مصرية
، وكانت سعيدة بالحفل وحاولت
التعبير عن
فرحتها، زاوية التصوير أوحت بأنها قبلتني في فمي، لكن هذا لم يحدث على الإطلاق، هي فقط شدتني فجأة".
وأضاف: "أنا أتعامل مع جمهوري من الجنسين بنفس المودة، ولا أرفض أو أحرج أحدًا، طريقتي لا تتضمن إهانة أو صدّ الجماهير، لكن ما حدث مسؤولية منظمي الحفل. كان يجب عليهم تنظيم التفاعل أو حتى وضع حواجز إن تطلب الأمر»، مضيفًا ساخرا: "كان لازم يحطوا أسلاك شائكة".
وتابع: "الصورة التقطت خلف الكواليس، وليس على المسرح كما أشيع، والتقيت الجمهور والتقطت صورًا مع الجميع. لا أتعامل بتعالٍ وأرفض أن أكون فنانًا يبتعد عن جمهوره".
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