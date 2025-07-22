زوجته إعلاميّة .. وفاة شاعر شهير بعد صراع طويل مع السرطان

من الصراع المرير مع مرض السرطان، توفي الشاعر السوري البارز حسان عزت، عن عمر 75 عاماً، في .

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وتجدر الإشارة إلى أنّ الراحل هو زوج الكاتبة والإعلامية فاتن حمودي، وهو والد الفنانة التشكيلية حواء حسان عزت، التي توفيت بشكلٍ مفاجئ أواخر العام 2022 عن عمر 39 عاماً. (ارم نيوز)