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فنون ومشاهير
زوجته إعلاميّة .. وفاة شاعر شهير بعد صراع طويل مع السرطان
Lebanon 24
22-07-2025
|
09:30
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بعد سنوات
من الصراع المرير مع مرض السرطان، توفي الشاعر السوري البارز حسان عزت، عن عمر 75 عاماً، في
أبو ظبي
.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ الراحل هو زوج الكاتبة والإعلامية فاتن حمودي، وهو والد الفنانة التشكيلية حواء حسان عزت، التي توفيت بشكلٍ مفاجئ أواخر العام 2022 عن عمر 39 عاماً. (ارم نيوز)
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