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فنون ومشاهير
هل سيُسلم فضل شاكر نفسه؟
Lebanon 24
22-07-2025
|
12:40
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كشفت الدكتورة اماتا مبارك وكيلة الدفاع عن الفنان
فضل شاكر
أنه قرر بالفعل تسليم نفسه للسلطات
اللبنانية
للبث بقضيته بشكل نهائي وحاسم.
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وأشارت في اتصال مع برنامج ET بالعربي الى انه يعتزم على تسليم نفسه إلى الجهات القضائية المختصة، وأن الأمر في الوقت الحاضر يقتصر فقط على الترتيبات والإجراءات القانونية التي يتم مراعاتها والعمل على اساسها تمهيدا لإتمام الخطوات اللازمة باتجاه حل قضيته.
وكان شاكر يتردد في تسليم نفسه، لضمان حصوله على محاكمة عادلة من قبل
القضاء
اللبناني، ولكن لا مجال آخر أمامه كي يمنح الحق في إعادة المحاكمة بحضوره، خاصة في ظل الأحكام الغيابية التي صدرت ضده، مما سيمنحه القدرة على الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة لإثبات براءته.
وكانت وكيلة الدفاع عن شاكر قد أكدت في وقت سابق أن
المحكمة العسكرية
في
بيروت
كانت قد برّأت فضل شاكر من تهمة الاقتتال مع
الجيش اللبناني
، وذلك بقرار صادر بالإجماع عن هيئة المحكمة الدائمة، رغم صدور أحكام غيابية بحقه نتيجة تغيّبه عن الجلسات.(et)
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