هل سيُسلم فضل شاكر نفسه؟

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كشفت الدكتورة اماتا مبارك وكيلة الدفاع عن الفنان أنه قرر بالفعل تسليم نفسه للسلطات للبث بقضيته بشكل نهائي وحاسم.وأشارت في اتصال مع برنامج ET بالعربي الى انه يعتزم على تسليم نفسه إلى الجهات القضائية المختصة، وأن الأمر في الوقت الحاضر يقتصر فقط على الترتيبات والإجراءات القانونية التي يتم مراعاتها والعمل على اساسها تمهيدا لإتمام الخطوات اللازمة باتجاه حل قضيته.وكان شاكر يتردد في تسليم نفسه، لضمان حصوله على محاكمة عادلة من قبل اللبناني، ولكن لا مجال آخر أمامه كي يمنح الحق في إعادة المحاكمة بحضوره، خاصة في ظل الأحكام الغيابية التي صدرت ضده، مما سيمنحه القدرة على الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة لإثبات براءته.وكانت وكيلة الدفاع عن شاكر قد أكدت في وقت سابق أن في كانت قد برّأت فضل شاكر من تهمة الاقتتال مع ، وذلك بقرار صادر بالإجماع عن هيئة المحكمة الدائمة، رغم صدور أحكام غيابية بحقه نتيجة تغيّبه عن الجلسات.(et)