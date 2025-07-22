بعد إيقاف راغب علامة عن الغناء في مصر.. بيان من نقابة محترفي الموسيقى في لبنان

Advertisement

علقت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في في بيان، على الحادثة التي وقعت خلال حفل الفنان في مصر، مؤكدة أن "ما حدث لم يكن له علاقة بتصرفات الفنان المحترم، الذي لطالما قدم مسيرة حافلة بالعطاء الفني، ممثلا لبلده وللموسيقى العربية في مختلف المحافل الدولية".وأشارت الى أن "الفنان علامة، الذي طالما كان سفيرا للفن اللبناني ولثقافة وطنه، يلتزم دائما قيم الاحترام والمهنية تجاه الجمهور والمناسبة، وسطر لنفسه سمعة طيبة طوال العمل في مصر الحبيبة. هو فنان ذو تاريخ طويل في إقامة الحفلات والمهرجانات في مصر، وأثبت نفسه مرارا كأحد أبرز الأسماء في مجال ".أضافت: "العلاقة بين نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان ونقابة المهن الموسيقية في مصر هي علاقة تاريخية راسخة، تجمع بيننا المحبة والاحترام المتبادل. كما أن العلاقة الشخصية التي تجمع رئيس النقابة النقيب سعيد، مع النقيب هي علاقة صداقة وأخوة عميقة. ولذلك، نؤكد احترامنا الكامل للنقابة وحرصنا على الحفاظ على هذه الروابط التي تجمعنا".وتابعت: "نود التأكيد أن التفاعل بين الجمهور والفنان أمر طبيعي ومحبب، خصوصا في ظل العلاقة القوية التي تجمعهم، فالحادثة التي وقعت، وهي قبلة على خد الفنان، كانت تعبيرا عن محبة واحترام، وليست كما أُشيع في بعض . كما نؤكد أن المسؤولية عن الحادثة تتحملها الجهة التنظيمية، والتي كان من المفترض أن تضع إجراءات أكثر صرامة لضمان سلاسة الحفل".وأكدت أن "الفنان راغب علامة كان يحرص على أن تكون مشاركاته في مصر، وفي أي مكان آخر، نموذجاً للذوق الرفيع والتفاعل الإيجابي مع الجمهور"، آسفة "أن يقع مثل هذا الموقف نتيجة لتقصير من الجهة المنظمة"، متمنية "أن يتم النظر في هذا الموضوع في الاعتبار، وأن تحظى الحادثة بتفهمكم الكامل".