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فنون ومشاهير
بعد أزمة راغب علامة الأخيرة.. زوجة فنان للمعجبات: "ممنوع حد يبوس جوزي" (صورة)
Lebanon 24
22-07-2025
|
15:15
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بأسلوب ساخر، علّقت المذيعة
هاجر الإبياري
زوجة الفنان المصري
دياب
على أزمة الفنان
راغب علامة
الأخيرة والتي أثارت جدلاً واسعًا على
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد تصرّف إحدى المعجبات معه على المسرح حيث قبلته بجرأة على فمه.
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وكتبت هاجر عبر حسابها الشخصي على موقع "
فيسبوك
"ممازحة: "من فضلكم، ممنوع حد يطلع يبوس جوزي وهو بيغني، منعًا للإحراج".
وكان قد علق الفنان
راغب
علامة، على حالة الجدل حول حفله في
الساحل الشمالي
، وصورة قبلة معجبة له على المسرح في الساحل
الشمالي
والتي أثارت جدلا واسعا، وتسبب بإيقافه عن الغناء في مصر من قبل
نقابة المهن الموسيقية
المصرية
، وتحويله للتحقيق.
وقال في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "الصورة المتداولة مؤخرًا خلال إحدى حفلاتي تم التقاطها من زاوية خادعة، موضحًا أن ما حدث لم يكن أكثر من لحظة عفوية من إحدى المعجبات العربيات التي عبرت عن سعادتها بالحفل".
وتابع: "الصورة المنتشرة أظهرت الأمر بشكل غير دقيق، المعجبة لم تكن
مصرية
، وكانت سعيدة بالحفل وحاولت
التعبير عن
فرحتها، زاوية التصوير أوحت بأنها قبلتني في فمي، لكن هذا لم يحدث على الإطلاق، هي فقط شدتني فجأة".
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