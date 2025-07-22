بعد أزمة راغب علامة الأخيرة.. زوجة فنان للمعجبات: "ممنوع حد يبوس جوزي" (صورة)

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وكتبت هاجر عبر حسابها الشخصي على موقع " "ممازحة: "من فضلكم، ممنوع حد يطلع يبوس جوزي وهو بيغني، منعًا للإحراج". بأسلوب ساخر، علّقت المذيعة زوجة الفنان المصري على أزمة الفنان الأخيرة والتي أثارت جدلاً واسعًا على بعد تصرّف إحدى المعجبات معه على المسرح حيث قبلته بجرأة على فمه.وكتبت هاجر عبر حسابها الشخصي على موقع " "ممازحة: "من فضلكم، ممنوع حد يطلع يبوس جوزي وهو بيغني، منعًا للإحراج".

وكان قد علق الفنان علامة، على حالة الجدل حول حفله في ، وصورة قبلة معجبة له على المسرح في الساحل والتي أثارت جدلا واسعا، وتسبب بإيقافه عن الغناء في مصر من قبل ، وتحويله للتحقيق.



وقال في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "الصورة المتداولة مؤخرًا خلال إحدى حفلاتي تم التقاطها من زاوية خادعة، موضحًا أن ما حدث لم يكن أكثر من لحظة عفوية من إحدى المعجبات العربيات التي عبرت عن سعادتها بالحفل".



وتابع: "الصورة المنتشرة أظهرت الأمر بشكل غير دقيق، المعجبة لم تكن ، وكانت سعيدة بالحفل وحاولت فرحتها، زاوية التصوير أوحت بأنها قبلتني في فمي، لكن هذا لم يحدث على الإطلاق، هي فقط شدتني فجأة".