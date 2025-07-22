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فنون ومشاهير
طلاق جديد في الوسط الفني.. فنان شهير ينفصل عن زوجته بعد خلافات بينهما استمرت لأشهر (صورة)
Lebanon 24
22-07-2025
|
23:00
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ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية ان الممثل المصري
أحمد فهمي
انفصل عن زوجته المطربة المعتزلة
أميرة فراج
، وذلك بعد خلافات بينهما استمرت لأشهر، بحسب معلومات من مقربين.
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وأكدت مصادر صحفية أن الانفصال تم بهدوء تام وبعيدًا عن الإعلام، بعد محاولات متعددة لحل الأزمات التي نشبت بينهما خلف الكواليس، في إطار من الاحترام المتبادل.
الحديث عن انفصال
الثنائي
لم يكن جديدًا، إذ سبق أن انتشرت أنباء مشابهة العام الماضي، إلا أن فهمي نفى الأمر حينها بصورة جمعته بزوجته على حسابه في تطبيق
انستغرام
، مع تعليق مقتبس: "ومن شر حاسد إذا حسد"، في رد غير مباشر على تلك الشائعات.
إلى ذلك، بدأ فهمي مؤخرا تصوير مسلسل "اتنين قهوة" بمشاركة الممثلة
السورية
مرام علي
التي تخوض بهذا العمل أولى تجاربها في الدراما
المصرية
.
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